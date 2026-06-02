Alex Masgras Publicat: 2 iunie 2026, 12:56

Programul finalei Cupei Stanley 2026: Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights! Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights, în sezonul regulat / Getty Images

Finala Cupei Stanley începe la noapte. Marți spre miercuri, de la ora 03:00, , LIVE în AntenaPLAY, va avea loc primul meci dintre Carolina Hurricanes și Vegas Golden Knights, cele două câștigătoare de conferință. Ambele echipe sunt la doar patru victorii distanță de a doua Cupa Stanley din istorie.

Franciza Carolina Hurricanes a luat naștere în 1972, iar din 1997 joacă sub acest nume în Raleigh, Carolina de Nord. Singura Cupă Stanley câștigată până acum este cea din 2006, când căpitan era chiar antrenorul echipei de astăzi, Rod Brind’Amour.

Programul finalei Cupei Stanley: Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights

De partea cealaltă, Vegas Golden Knights este una dintre cele mai noi echipe din NHL. Apărută în 2017, echipa din Nevada a jucat prima finală chiar în sezonul de debut, dar a pierdut ultimul act cu Washington Capitals, din 2018. A reușit însă să câștige trofeul în 2023, după o finală cu Florida Panthers.

Carolina Hurricanes a pierdut un singur meci până acum în play-off, iar asta s-a întâmplat în meciul 1 al finalei Conferinței de Est, cu Montreal Canadiens, de care a trecut cu 4-1. Până atunci, echipa lui Rod Brind’Amour a câștigat seriile cu Ottawa Senators și Philadelphia Flyers fără să piardă vreun meci.

Vegas Golden Knights și-a început parcursul în play-off cu Utah Mammoth, cea mai nouă echipă din ligă, de care a trecut cu 4-2 la general. Cu același scor a trecut și de Anaheim Ducks, în runda a doua. Adus la finalul sezonului regulat, în luna martie, John Tortorella a readus la viață această echipă, iar asta s-a văzut cel mai bine în finala Conferinței de Vest, când a trecut de una dintre favoritele la trofeu, Colorado Avalanche, cu 4-0 la general.

Fiind echipe din conferințe diferite, Canes și Golden Knights s-au întâlnit doar de două ori în acest sezon, iar asta s-a întâmplat foarte devreme, ambele meciuri având loc în luna octombrie. Vegas s-a impus în ambele meciuri: acasă a câștigat cu 4-1, pe 21 octombrie, pentru ca 8 zile mai târziu să câștige și meciul de la Raeligh, cu 6-3.

Carolina Hurricanes are avantajul terenului propriu în această serie, primele două meciuri urmând să aibă loc în Lenovo Center din Raleigh. În cazul în care seria va ajunge la meciul 7, meciul decisiv, partida va avea loc aici.

Programul finalei Cupei Stanley (toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY):

  • Meciul 1: miercuri, 3 iunie (03:00)
  • Meciul 2: vineri, 5 iunie (03:00)
  • Meciul 3: duminică, 7 iunie (03:00)
  • Meciul 4: miercuri, 10 iunie (03:00)
  • *Meciul 5: vineri, 12 iunie (03:00)
  • *Meciul 6: luni, 15 iunie (03:00)
  • *Meciul 7: joi, 18 iunie (03:00)

*dacă va fi nevoie

