Ce a făcut Vlad Dragomir în meciul câştigat de Pafos cu 7-0 - Antena Sport

Vlad Dragomir a devenit om de bază la echipa naţională a României, iar în campionatul din Cipru echipa la care activează, Pafos, a făcut o partidă de poveste.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pafos a trecut de Krasava, în etapa a 25-a, cu scorul de 7-0. Correia (12, 37, 42), Anderson Silva (18), Jaja (85) și Bassouamina (89) au marcat într-un meci fabulos, în care Vlad Dragomir a fost integralist şi a purtat banderola de căpitan pe braţ.

În urma acestui rezultat, Pafos ocupă locul 4 în Cipru, cu 48 de puncte după 25 de etape.

Vlad Dragomir se află pe lista stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru meciul de baraj, cu Turcia.