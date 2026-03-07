Veşti bune despre Răzvan Marin înainte de Turcia. Ce notă a luat pentru evoluţia lui în victoria cu AEL Larissa - Antena Sport

Închide meniul
Veşti bune despre Răzvan Marin înainte de Turcia. Ce notă a luat pentru evoluţia lui în victoria cu AEL Larissa

Radu Constantin Publicat: 7 martie 2026, 21:31

Răzvan Marin, într-un meci al naţionalei / Profimedia Images

Echipa greacă AEK Atena, cu Răzvan Marin integralist, a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia AEL Larissa, în etapa a 24-a din campionatul Greciei.

Atenienii au deschis scorul în minutul 5, prin Harold Moukoudi, iar în finalul primei reprize echipa lui Marko Nikolic a primit un penalti, însă arbitrul Polychronis a anulat decizia după verificarea VAR. Gazdele au primit totuşi penalti în partea secundă, dar portarul Larissei, Anagnostopoulos, a apărat lovitura de pedeapsă exceutată de Luka Jovic, în minutul 56.

Răzvan Marin a rămas pe teren întregul meci şi a fost notat de sofascore cu 7,5, fiind unul din cei mai buni jucători ai lui AEK.

AEK s-a impus cu 1-0 şi este lider, cu 56 de puncte, urmată de formaţia antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, şi Olympiacos Pireu, ambele cu câte 53 de puncte. AEL Larissa este a 12-a, având 21 de puncte.

