S-a aflat! Unde se transferă Marko Dugandzic - Antena Sport

Ajuns la vârsta de 31 de ani, Marko Dugandzic a rămas liber de contract la începutul anului 2026. Înțelegerea lui cu FC Seoul s-a încheiat la 1 ianuarie. Din posura de jucător liber de contract, Dugandzic este așteptat să semneze cu Levski Sofia, liderul din Bulgaria, potrivit dsport.bg.

Înainte de a se transfera la FC Seoul, Gigi Becali a negociat să-l aducă la FCSB în perioada de mercato, însă s-a lovit de refuzul atacantului. În iarnă şi FC Botoşani a manifestat interes faţă de atacant, dar totul a fost doar “declarativ”, pentru că fotbalistul nu a mai ajuns în România.

Ternana, Matera, FC Botoșani, FC Sochi și CFR Cluj sunt echipele la care a mai jucat vârful. Acesta s-a simțit cel mai bine în Giulești, unde a marcat 28 de goluri și a oferit trei pase de gol în 48 de meciuri jucate.