Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-a aflat! Unde se transferă Marko Dugandzic - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | S-a aflat! Unde se transferă Marko Dugandzic

S-a aflat! Unde se transferă Marko Dugandzic

Radu Constantin Publicat: 7 martie 2026, 20:37

Comentarii
S-a aflat! Unde se transferă Marko Dugandzic

Marko Dugandzic, în timpul unui meci pentru Rapid/ Profimedia Images

Ajuns la vârsta de 31 de ani, Marko Dugandzic a rămas liber de contract la începutul anului 2026. Înțelegerea lui cu FC Seoul s-a încheiat la 1 ianuarie. Din posura de jucător liber de contract, Dugandzic este așteptat să semneze cu Levski Sofia, liderul din Bulgaria, potrivit dsport.bg.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de a se transfera la FC Seoul, Gigi Becali a negociat să-l aducă la FCSB în perioada de mercato, însă s-a lovit de refuzul atacantului. În iarnă şi FC Botoşani a manifestat interes faţă de atacant, dar totul a fost doar “declarativ”, pentru că fotbalistul nu a mai ajuns în România.

Ternana, Matera, FC Botoșani, FC Sochi și CFR Cluj sunt echipele la care a mai jucat vârful. Acesta s-a simțit cel mai bine în Giulești, unde a marcat 28 de goluri și a oferit trei pase de gol în 48 de meciuri jucate.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…”
Fanatik.ro
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…”
20:23
Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după Botoșani – Petrolul 1-0: „Le-am spus și lor realitatea”
20:03
VideoJurnal Antena Sport | Încep finalele pentru titlu
20:00
LIVE VIDEOBraga – Sporting 0-1. Gruparea din Lisabona vrea să se apropie de liderul Porto
20:00
LIVE TEXTFCSB – U Cluj 1-1. Campioana face „încălzirea” pentru play-out. Repriză „încinsă” pe Arena Națională
19:57
VideoJurnal Antena Sport | Singuri acasă
19:50
VideoJurnal Antena Sport | Tot Giuleştiul are farmec
Vezi toate știrile
1 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 2 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 3 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 4 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 5 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 6 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion