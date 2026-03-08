Anunțul momentului, după plecarea lui Charalambous de la FCSB: „Va purta o discuție pentru preluarea unei echipe mari” - Antena Sport

Elias Charalambous nu a mai rezistat după eșecul suferit de FCSB pe Arena Națională și și-a anunțat plecarea de la campioana României. Presa din Cipru dezvăluie că tehnicianul va continua însă la o echipă puternică.
Acesta a cucerit două titluri de campion al României cu gruparea roș-albastră, a cucerit alte două Supercupe și s-a calificat două sezoane la rând în faza principală a UEFA Europa League.
Elias Charalambous continuă pe bancă. Anunțul venit din Cipru
Elias Charalambous a luat decizia de a pleca de la FCSB, după două sezoane în care a obținut rezultate impresionante pe banca roș-albaștrilor, mai ales pe plan european.
Eșecul cu Universitatea Cluj a fost cel la finalul căruia s-a consemnat această despărțire de campioana României, dar presa din Cipru anunță că acesta este pe punctul de a prelua o altă echipă importantă.
„Informațiile aflate în posesia noastră arată că Elias Charalambous va purta foarte curând o discuție pentru preluarea unei echipe mari din Cipru”, scriu cei de la Cyprus Times.
