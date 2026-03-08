Anunțul momentului, după plecarea lui Charalambous de la FCSB: „Va purta o discuție pentru preluarea unei echipe mari” - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Anunțul momentului, după plecarea lui Charalambous de la FCSB: „Va purta o discuție pentru preluarea unei echipe mari”

Daniel Işvanca Publicat: 8 martie 2026, 9:52

Elias Charalambous / SPORT PICTURES

Elias Charalambous nu a mai rezistat după eșecul suferit de FCSB pe Arena Națională și și-a anunțat plecarea de la campioana României. Presa din Cipru dezvăluie că tehnicianul va continua însă la o echipă puternică.

Acesta a cucerit două titluri de campion al României cu gruparea roș-albastră, a cucerit alte două Supercupe și s-a calificat două sezoane la rând în faza principală a UEFA Europa League.

Elias Charalambous continuă pe bancă. Anunțul venit din Cipru

Elias Charalambous a luat decizia de a pleca de la FCSB, după două sezoane în care a obținut rezultate impresionante pe banca roș-albaștrilor, mai ales pe plan european.

Eșecul cu Universitatea Cluj a fost cel la finalul căruia s-a consemnat această despărțire de campioana României, dar presa din Cipru anunță că acesta este pe punctul de a prelua o altă echipă importantă.

„Informațiile aflate în posesia noastră arată că Elias Charalambous va purta foarte curând o discuție pentru preluarea unei echipe mari din Cipru”, scriu cei de la Cyprus Times.

