Poziție surprinzătoare ocupată de Erling Haaland în clasamentul Balonului de Aur - Antena Sport

Poziție surprinzătoare ocupată de Erling Haaland în clasamentul Balonului de Aur

Daniel Işvanca Publicat: 22 septembrie 2025, 19:11

Poziție surprinzătoare ocupată de Erling Haaland în clasamentul Balonului de Aur

Erling Haaland / Getty Images

Erling Haaland a făcut parte din as.ro/fotbal/ceremonia-de-decernare-a-balonului-de-aur-live-text-2100-nominalizatii-categoriile-si-toate-informatiile-despre-gala-567888.html. Grandiosul eveniment are loc luni seară în capitala Franței, însă norvegianul știe deja ce loc ocupă în cadrul clasamentului final.

Sezonul lui Manchester City a fost unul dezamăgitor, gruparea terminând doar pe locul al treilea, după Liverpool și Arsenal. În Champions League, situația a fost și mai catastrofală pentru „cetățeni”, care au fost eliminați încă din faza play-off-ului.

Erling Haaland, clasare slabă pentru Balonul de Aur

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, va avea loc luni, la Théâtre du Châtelet, din Paris, începând cu ora 21.00.

Pe contul oficial de X al Galei Balonului de Aur au apărut primele nume din clasamentul din acest an pentru Balonul de Aur! Michael Olise este pe locul 30, în timp ce Virgil van Dijk este pe poziția cu numărul 28.

Erling Haaland, atacantul celor de la Manchester City, a prins doar locul 26 în această ierarhie, fiind sub Marcus Thuram de la Inter. A fost, în orice caz, un sezon dezamăgitor pentru Manchester City, care a ratat toate obiectivele stabilite.

Lista celor de 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur

  • Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (Franţa/PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)
  • Désiré Doué (Franţa/PSG)
  • Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano)
  • Sehrou Guirassy (Guineea/Dortmund)
  • Erling Haaland (Norvegia/Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Suedia/Sporting CP)
  • Achraf Hakimi (Maroc/PSG)
  • Harry Kane (Anglia/Bayern München)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, apoi PSG)
  • Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona)
  • Alex McAllister (Argentina/Liverpool)
  • Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano)
  • Scott McTominay (Scoţia/Napoli)
  • Kylian Mbappé (Franţa/Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugalia/PSG)
  • João Neves (Portugalia/PSG)
  • Pedri (Spania/FC Barcelona)
  • Cole Palmer (Anglia/Chelsea)
  • Michael Olise (Franţa/Bayern München)
  • Raphinha (Brazilia/FC Barcelona)
  • Declan Rice (Anglia/Arsenal)
  • Fabian Ruiz (Spania/PSG)
  • Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)
  • Vinicius (Brazilia/Real Madrid)
  • Mo Salah (Egipt/Liverpool)
  • Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen)
  • Vitinha (Portugalia/PSG)
  • Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)

 

