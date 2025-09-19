Thierry Henry n-are niciun dubiu! Legenda franceză a spus cine va câștiga Balonul de Aur - Antena Sport

Thierry Henry mizează pe Ousmane Dembele pentru un triumf la gala Balonului de Aur care va avea loc în câteva zile, pe 22 septembrie. Provocat să numească șase jucători care au șanse la cel mai important premiu individual, fostul jucător de la Arsenal i-a trecut numele superstarului de la Paris Saint-Germain de șase ori.

Henry a spus și câteva cuvinte, însă a mărturisit că nu simte că trebuie să dea argumente privind alegerea sa.

Thierry Henry: “Nu e nicio dezbatere”

Balonul de Aur va fi oferit de revista France Football pe 22 septembrie, la Theatre du Chatelet, la Paris, motiv pentru care se crede că Dembele ar putea fi avantajat de această conjuctură. Atacantul lui PSG are și cifre foarte bune de partea sa însă, contracandidații lui, din punct de vedere statistic, fiind Lamine Yamal și Raphinha.

“Nu e nevoie să spun nimic, uitați-vă la imagine. Putem să vorbim despre mulți jucători, dar pentru mine, el va fi cel mai bun.

Anul acesta, cred că va fi încoronat drept cel mai bun. Nu e nicio dezbatere“, a spus Henry la televizor, potrivit mundodeportivo.com.