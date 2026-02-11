Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Presa din Anglia l-a criticat pe Radu Drăguşin pentru evoluţia cu Newcastle - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Presa din Anglia l-a criticat pe Radu Drăguşin pentru evoluţia cu Newcastle

Presa din Anglia l-a criticat pe Radu Drăguşin pentru evoluţia cu Newcastle

Radu Constantin Publicat: 11 februarie 2026, 9:13

Comentarii
Presa din Anglia l-a criticat pe Radu Drăguşin pentru evoluţia cu Newcastle

Radu Drăguşin, la Tottenham/ Profimedia

Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra celor de la Newcastle și sunt la doar trei puncte deasupra liniei roșii. În timp ce fanii îi cer demisia antrenorului, presa nu-l iartă nici pe Radu Drăguşin, chiar dacă în acest meci nu a greşit la vreun gol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăgușin a fost integralist, iar jurnaliştii englezii au analizat prestația stoperului dorit de mai multe cluburi din Italia în această iarnă. Veridctul este unul dur pentru român.

„Evoluție oscilantă pentru fundașul român. A alternat intervențiile sigure cu momente de poziționare discutabilă. În prima repriză, ieșirea la presing l-a scos din linia defensivă și i-a oferit lui Willock culoar spre poarta lui Spurs, chiar dacă faza a fost oprită pentru ofsaid.

După pauză, și-a corectat jocul și a evoluat mai disciplinat. Nota 5.”, au scris cei de la Spurs Web.

„A făcut un fault gratuit, din care Newcastle a înscris în prelungiri în urma acelei lovituri libere. A fost depășit prea ușor în mai multe rânduri.”, au scris şi cei de la Football London, care i-au acordat nota 4.

Reclamă
Reclamă

Cea mai mică notă din defensivă pentru fundașul român

Evoluția modestă a lui Radu Drăgușin nu a fost trecută cu vederea de specilalitate. Doi dintre fundași au luat nota 7, însă românul a fost notat cu 5, la fel ca Djed Spence.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Accident cu 3 morţi, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal
Observator
ANIMAŢIE. Accident cu 3 morţi, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru achiziția de autoturisme, apă minerală și lapte
Fanatik.ro
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru achiziția de autoturisme, apă minerală și lapte
9:59
Patronul din fotbalul românesc care l-a ameninţat Arlauskis că-l duce în pădure şi îl bate
9:59
VIDEOFanul lui Manchester United care nu s-a tuns de aproape 500 de zile mai are aşteptat! “Diavolii”, remiză pe terenul lui West Ham
9:34
Prime de 500.000 de euro pentru naţionala României la barajele de Mondial
9:14
Discurs halucinant la Jocurile Olimpice! A câştigat medalia de bronz, după care a declarat că şi-a înşelat iubita
8:58
Cuvântul pe care Daniel Pancu nici nu a vrut să îl audă, după remiza dintre CFR Cluj şi Rapid: “Vă rog eu frumos! Nu”
8:38
De ce l-a dat Gigi Becali afară pe Cristiano Bergodi. Ce s-a întâmplat în vestiar: “Are comportamentul ăsta”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 4 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 5 EXCLUSIVSteaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit” 6 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt