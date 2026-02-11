Presa din Anglia l-a criticat pe Radu Drăguşin pentru evoluţia cu Newcastle - Antena Sport

Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra celor de la Newcastle și sunt la doar trei puncte deasupra liniei roșii. În timp ce fanii îi cer demisia antrenorului, presa nu-l iartă nici pe Radu Drăguşin, chiar dacă în acest meci nu a greşit la vreun gol.

Radu Drăgușin a fost integralist, iar jurnaliştii englezii au analizat prestația stoperului dorit de mai multe cluburi din Italia în această iarnă. Veridctul este unul dur pentru român.

„Evoluție oscilantă pentru fundașul român. A alternat intervențiile sigure cu momente de poziționare discutabilă. În prima repriză, ieșirea la presing l-a scos din linia defensivă și i-a oferit lui Willock culoar spre poarta lui Spurs, chiar dacă faza a fost oprită pentru ofsaid.

După pauză, și-a corectat jocul și a evoluat mai disciplinat. Nota 5.”, au scris cei de la Spurs Web.

„A făcut un fault gratuit, din care Newcastle a înscris în prelungiri în urma acelei lovituri libere. A fost depășit prea ușor în mai multe rânduri.”, au scris şi cei de la Football London, care i-au acordat nota 4.