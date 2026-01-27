Prima reacţie a clubului PAOK după ce 7 fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au murit într-un accident în România! - Antena Sport

PAOK a oferit o primă reacţie după accidentul teribil din România, în care 7 fani ai echipei din Grecia şi-au pierdut viaţa. Aceştia erau suporteri care se deplasau pe ruta Grecia – Franţa pentru meciul din Europa League pe care PAOK îl va susţine cu Lyon.
PAOK a făcut apel la calm şi responsabilitate după accidentul teribil produs în România.
Reacţia clubului PAOK după accidentul teribil din România, în care 7 fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu şi-au pierdut viaţa
Potrivit gazzetta.gr, PAOK a transmis că e în comunicare constantă cu autoritățile competente, atât la nivel grec, cât și european, pentru a avea o imagine clară a ceea ce s-a întâmplat și a situației celor implicați. Clubul a subliniat că orice informație oficială va fi făcută doar atunci când există informații sigure și verificate.
PAOK a precizat că va informa în mod responsabil despre orice evoluții noi, evitând orice rapoarte pripite sau neconfirmate.
Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.
“În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii.
“În jurul orei 13:05 am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localităţii Lugojel. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD şi un ATPVM (Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple)”, a anunţat, marţi, ISU Timiş.
