Primul mesaj al lui Christian Eriksen după ce s-a prăbuşit din nou pe teren la meciul Danemarca – Ucraina

Ce spune Eriksen după ce s-a prăbuşit din nou pe teren. Foto: Profimedia

Mijlocaşul danez, Christian Eriksen, cel care a evoluat în partida amicală cu Ucraina, s-a prăbuşit pe teren în repriza secundă şi a fost transportat de urgenţă la spital.

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Problemele cardiace ale fotbalistului danez continuă, ast adupă ce în 2021, pe durata campionatului european, acesta a fost aproape de moarte, fiind resuscitat chiar pe teren în timpul confruntării cu Finlanda.

Mesajul lui Christian Eriksen după ce a trecut din nou prin momente de cumpănă

Eriksen a transmis primul mesaj după cumpăna prin care a trecut şi a confirmat că acum este acasă, în afara oricărui pericol.

“Vreau să transmit că sunt bine și că sunt acasă alături de familia mea. După cum vă puteți imaginea, faptul că defibrilatorul mi-a dat un șoc electric a avut un mare impact asupra mea și familiei mele, dar vreau să vă asigur că a fost o situație diferită față de cea din 2021.

Sunt bine și deja mă recuperez. Pe lângă că le sunt recunoscător tuturor jucătorilor și celor din staff-ul medical, le sunt incredibil de recunoscător și medicilor care au avut grijă de mine și de inima mea în ultimii ani.