Echipa care îl doreşte pe Dennis Man! Ar putea deveni coleg cu un jucător din naţionala României

Dennis Man, lângă Denis Drăguş, înaintea unui meci de la EURO 2024 / Profimedia Images

Presa turcă anunţă că Dennis Man (27 de ani) este dorit de Trabzonspor, echipă care mai are în componenţă un internaţional român, pe Denis Drăguş (27 de ani).

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Campion cu PSV în sezonul trecut, Dennis Man a marcat 7 goluri şi a oferit 7 pase decisive în cele 25 de meciuri în care a evoluat în campionat. A marcat două goluri în 2 meciuri în Cupa Olandei şi a reuşit o „dublă” cu Napoli, în acel 6-2 incredibil reuşit de PSV cu formaţia italiană.

Dennis Man, dorit de Trabzonspor. Ar putea deveni coleg cu Denis Drăguş

„După ce nu a reușit să ajungă la un acord cu Dario Osorio, Viktor Tsygankov și Gianluca Prestianni, Trabzonspor se pregătește să negocieze pentru Dennis Man, pe baza raportului antrenorului principal Fatih Tekke.

Cei de la Trabzonspor vor cere permisiune de la PSV pentru a se întâlni cu starul român, Dennis Man, în încercarea de a-l convinge să li se alăture. De asemenea, vor începe negocierile cu PSV privind suma de transfer”, a scris presa turcă.

Dennis Man este cotat la 15 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Atunci când a fost adus de la Parma, în schimbul sumei de 9.1 milioane euro, valora 10 milioane de euro. Pentru naţionala României Dennis Man a marcat 11 goluri în 45 de meciuri.