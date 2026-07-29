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Jucătorul de 117.000.000 de euro, lăsat acasă! Clubul vrea să-l transfere și așteaptă oferte

Mihai Alecu Publicat: 29 iulie 2026, 15:44

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Jucătorul de 117.000.000 de euro, lăsat acasă! Clubul vrea să-l transfere și așteaptă oferte

Jack Grealish ar putea să plece de la Manchester City. Foto: Getty Images

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Unul dintre cei mai scumpi jucători din istoria campionatului englez se află într-o situație dificilă înainte de startul noului sezon.

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Internaţionalul englez Jack Grealish nu va face deplasarea cu echipa de fotbal Manchester City în turneul asiatic din această vară, nefiind încă refăcut complet după o accidentare la picior suferită în timpul împrumutului său la Everton, informează EFE.

Jack Grealish nu s-a refăcut complet și a fost lăsat acasă de Enzo Maresca

Grealish, care va împlini 31 de ani în septembrie, a fost supus unei intervenţii chirurgicale la picior, care i-a încheiat prematur sezonul, iar Everton a decis să nu-l transfere definitiv de la Manchester City.

Atacantul, care a pierdut totodată orice şansă de a face parte din lotul Angliei la Cupa Mondială 2026, a revenit săptămâna trecută la antrenamentele lui City, însă nu a fost inclus în lotul pentru turneul asiatic, care va include meciuri la Seul şi Hong Kong, în următoarele unsprezece zile.

Grealish mai are un an de contract cu Manchester City, club care l-a cumpărat cu 117 de milioane de euro de la Aston Villa, în 2021. Gruparea de pe Etihad Stadium nu intenţionează însă să-i prelungească înţelegerea, fiind dispusă să asculte oferte pentru atacant, notează agerpres.

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Jack Grealish a făcut parte din lotul care a scris istorie la Manchester City

În 157 de meciuri disputate pentru Manchester City, Jack Grealish a marcat 17 goluri şi a oferit 27 de assist-uri, contribuind la tripla istorică din 2023, în care „cetăţenii” au cucerit titlul în Premier League, Cupa Angliei şi Liga Campionilor.

În cadrul turneului său asiatic, Manchester City va înfrunta echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu (pe 1 august), o selecţionată a vedetelor din liga sud-coreeană (5 august) şi formaţia spaniolă Atletico Madrid (9 august).

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