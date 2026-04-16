Rivalitatea Messi – Ronaldo se mută iarăși în Spania! Decizia luată de starul argentinian

Daniel Işvanca Publicat: 16 aprilie 2026, 18:46

Comentarii
Lionel Messi / Profimedia

Lionel Messi se pregătește intens pentru prezența la Campionatul Mondial de anul acesta, însă starul argentinian își face deja planuri și pentru retragerea din activitatea de fotbalist profesionist.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leo a oficializat joi achiziția unui club de fotbal din Spania, mai exact din zona Barcelonei, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte a vieții, până să plece la Paris Saint Germain.

Lionel Messi a achiziționat UE Cornella

Lionel Messi a luat o decizie istorică, după ce joi a fost oficializată preluarea clubului UE Cornella. Starul argentinian a cumpărat acțiunile în proporție de 100% și va avea control deplin asupra grupării aflate în proximitatea Barcelonei, locul unde acesta a făcut istorie.

Clubul aflat în liga a cincea din Spania a fost fondat în anul 1951, fiind clasat pe loc de play-off pentru a obține promovarea într-o divizie superioară.

„Această mutare întărește legăturile strânse ale lui Messi cu Barcelona și angajamentul său față de dezvoltarea sportului și a talentelor locale din Catalonia. O legătură înrădăcinată în anii petrecuți la FC Barcelona și menținută de atunci”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Reclamă
Reclamă

În luna februarie, Cristiano Ronaldo a achiziționat și el 25% din acțiunile clubului Almeria, ceea ce face această mutare și mai interesantă pe plan mondial.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
