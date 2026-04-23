Românul din Major League Soccer, gol de senzație la 17 ani! A intrat direct în istoria clubului, după un meci nebun

New York City FC și Cincinnati au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale etapei a noua din Major League Soccer. Duelul dintre cele două formații s-a încheiat cu scorul de 4-4.
Mai mult decât atât, a fost un moment special și pentru românul Andrei Chirilă, care a înscris un gol de senzație, devenind cel mai tânăr marcator din istoria clubului.
Andrei Chirilă, gol fabulos în New York City FC – Cincinnati
Andrei Chirilă a fost introdus la pauza partidei dintre New York City FC și Cincinnati, iar fotbalistul româno-american a răsplătit încrederea oferită de antrenorul său cu un gol de senzație.
La scorul de 4-2 în favoarea gazdelor, jucătorul a redus din diferență în minutul 90+2 cu un șut de senzație, care nu a putut fi scos de portarul advers. Meciul s-a încheiat 4-4, după ce brazilianul Evander a transformat un penalty în minutul 90+5.
Prin golul marcat în poarta celor de la New York City FC, Andrei Chirilă a devenit cel mai tânăr jucător din istoria clubului nostru care marchează în Major League Soccer, la 17 ani și 251 de zile.
🚀 Andrei Chirila 🇷🇴🇺🇸 (CB, 2008, Cincinnati) scored his first goal in MLS!
On his second appearance, the defender took part in the 4-4 draw against NYC scoring the third goal of his team in the 92' min.
Clean strike out the box. ✅️pic.twitter.com/YcaDl3g4EX
— Alex Scout (@AlexScoutRo) April 23, 2026
