Românul din Major League Soccer, gol de senzație la 17 ani! A intrat direct în istoria clubului, după un meci nebun

Daniel Işvanca Publicat: 23 aprilie 2026, 18:52

Andrei Chirilă / Profimedia

New York City FC și Cincinnati au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale etapei a noua din Major League Soccer. Duelul dintre cele două formații s-a încheiat cu scorul de 4-4.

Mai mult decât atât, a fost un moment special și pentru românul Andrei Chirilă, care a înscris un gol de senzație, devenind cel mai tânăr marcator din istoria clubului.

Andrei Chirilă, gol fabulos în New York City FC – Cincinnati

Andrei Chirilă a fost introdus la pauza partidei dintre New York City FC și Cincinnati, iar fotbalistul româno-american a răsplătit încrederea oferită de antrenorul său cu un gol de senzație.

La scorul de 4-2 în favoarea gazdelor, jucătorul a redus din diferență în minutul 90+2 cu un șut de senzație, care nu a putut fi scos de portarul advers. Meciul s-a încheiat 4-4, după ce brazilianul Evander a transformat un penalty în minutul 90+5.

Prin golul marcat în poarta celor de la New York City FC, Andrei Chirilă a devenit cel mai tânăr jucător din istoria clubului nostru care marchează în Major League Soccer, la 17 ani și 251 de zile.

