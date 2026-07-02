Santi Cazorla și-a anunțat retragerea din fotbal: „Unele povești nu se termină niciodată, continuă pentru totdeauna”

Santi Cazorla, dublu campion european alături de naționala Spaniei, și-a anunțat retragerea din fotbal la vârsta de 41 de ani. Acesta a distribuit și un mesaj emoționant, pe rețelele de socializare.
În ultimele 3 sezoane, Santi a îmbrăcat tricoul celor de la Real Oviedo, echipă care l-a lansat în fotbalul mare.
Santi Cazorla s-a retras la 41 de ani
„Povestea mea nu a început pe un stadion uriaș sau sub lumina reflectoarelor; a început pe un teren obișnuit, cu o minge și un băiat care voia doar să joace fotbal.
Pas cu pas, mi-am croit drumul. Am trăit momente minunate… dar am trecut și prin clipe neașteptate și dificile. Totuși, nu am încetat niciodată să încerc.
Iar, în cele din urmă, m-am întors. Nu ca să închid un capitol, ci ca să retrăiesc totul. Să-mi amintesc de ce am început.
Și acum, când totul se estompează, când ghetele sunt agățate în cui și zgomotul se transformă în tăcere, toate își găsesc locul.
Finalul a fost acasă, în același loc unde magia a început. Pentru că unele povești nu se termină niciodată; ele rămân pentru totdeauna.
Ca un 8. Ca infinitul”, a spus Santi Cazorla, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.
În cariera sa, Cazorla a jucat pentru: Real Oviedo, Villarreal, Recreativo Hevla, Malaga, Arsenal și Al-Sadd.
La echipa națională a Spaniei a adunat 81 de selecții, în care a marcat de 15 ori.
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