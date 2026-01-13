Scene incredibile în Turcia! Antrenorul lui Gaziantep a sărit la arbitru. Sorescu şi Maxim l-au potolit cu greu - Antena Sport

Burak Yilmaz, antrenorul românilor Deian Sorescu, Alex Maxim şi Denis Drăguş, a fost în centrul unor scene incredibile în meciul din Cupa Turciei dintre Gaziantep şi Kocaelispor.

După doar 12 minute, Gaziantep a rămas în 10 oameni, după ce Sanuc a văzut roşu direct pentru o intervenţie cu Talpa asupra unui adversar. Arbitrul l-a eliminat abia după ce a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR.

Burak Yilmaz, scene incredibile în Cupa Turciei. Sorescu şi Maxim l-au potolit cu greu

Decizia de a-l elimina pe Sanuc l-a scos din sărite pe Burak Yilmaz, cel care a protestat vehement alătuir de întreg staff-ul. În cele din urmă, şi Yilmaz a fost eliminat, asta după ce asistentul i-a transmis ceva. În acel moment, Yilmaz a explodat şi s-a dus direct la asistent, fiind cu greu potolit de jucători şi staff.

Printre primii jucători care a încercat să îl calmeze pe Yilmaz a fost căpitanul Alex Maxim. El a fost preluat apoi de Deian Sorescu şi de un alt membru al staff-ului, care a fost chiar luat de gât de către Burak Yilmaz, înainte de a părăsit terenul extrem de nervos.

🟥 Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Tayyip Talha Sanuç’un kırmızı kart görmesinin ardından sinirlerine hakim olamadı ve hakeme tepki göstermesi sonucunda kendisi de kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/7llTXW4HAm

