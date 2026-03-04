Liverpool, înfrângere şoc pe terenul ultimei clasate din Premier League - Antena Sport

Închide meniul
Liverpool, înfrângere şoc pe terenul ultimei clasate din Premier League

Premier League

Liverpool, înfrângere şoc pe terenul ultimei clasate din Premier League

Dan Roșu Publicat: 4 martie 2026, 8:08

Liverpool, înfrângere şoc pe terenul ultimei clasate din Premier League

Rodrigo Gomes - Profimedia Images

Liverpool, campioana en titre a Angliei, a fost învinsă la limită în deplasare, cu scorul de 2-1, de “lanterna roşie” Wolverhampton, marţi seara, într-un meci contând pentru etapa a 29-a din Premier League.

Gazdele au deschis scorul la primul lor şut pe spaţiul porţii, în minutul 78, prin portughezul Rodrigo Gomes, însă Liverpool a egalat rapid, prin egipteanul Mohamed Salah (83), înainte de a se prăbuşi în timpul adiţional, când un şut al brazilianului Andre a fost deviat în propria poartă de fundaşul “cormoranilor” Joe Gomez (90+4).

Wolves – Liverpool 2-1

Cele două echipe se vor înfrunta din nou vineri, tot pe stadionul Molineux, în optimile Cupei Angliei.

Liverpool se află pe locul al cincilea în clasament, cu 48 de puncte, la trei lungimi de Manchester United, ocupanta locului 4.
Wolverhampton a rămas pe ultima poziţie, cu 16 puncte, la mare distanţă de primul loc neretrogradabil (11 puncte).

