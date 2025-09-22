Sergio Busquets se retrage din fotbal. Carieră fabuloasă pentru fostul mijlocaș al Barcelonei - Antena Sport

Sergio Busquets se va retrage din fotbal toamna aceasta, la finalul sezonului din Major League Soccer. Potrivit lui Fabrizio Romano, el va face anunțul oficial în curând.
Presa din Spania anunță că marele mijlocaș, ajuns la 37 de ani, vrea să facă anunțul prin intermediul unui videoclip special, așa cum s-a întâmplat și în vara anului 2023, atunci când s-a despărțit de Barcelona.
Sergio Busquets se retrage din fotbal la 37 de ani
Sergio Busquets are o carieră uriașă în spate. El a crescut la academia catalanilor, La Masia, și și-a făcut debutul în 2008, atunci când Pep Guardiola era antrenor. Timp de 15 ani, Busquets a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei, alături de care a scris istorie.
🚨🎖| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Sergio Busquets is going to confirm his retirement soon. From now until November will be his last active playing days. [@tjcope] #fcblive pic.twitter.com/B0LDptyJ44
— BarçaTimes (@BarcaTimes) September 21, 2025
În tricoul blaugrana, el a evoluat în 722 de partide, fiind al treilea jucător din istoria clubului la numărul de prezențe, după Lionel Messi și Xavi. De asemenea, el a cucerit 32 de trofee alături de Barcelona, printre care 9 titluri în La Liga și 3 Ligi ale Campionilor.
Și la echipa națională a Spaniei, Sergio Busquets a fost un jucător extrem de important. Campion mondial în 2010 și campion european în 2012, Busquets are 143 de selecții și a marcat de două ori.
În prezent, Sergio Busquets este jucătorul celor de la Inter Miami, acolo unde joacă din vara anului 2023, alături de foștii săi coechipieri de la Barcelona Lionel Messi, Luis Suarez și Jordi Alba.
Trofeele câștigate de Sergio Busquets
- 9 titluri La Liga
- 7 Cupe ale Spaniei
- 7 Supercupe ale Spaniei
- 3 Ligi ale Campionilor
- 3 Supercupe ale Europei
- 3 Mondiale ale cluburilor
- 1 Cupă Mondială
- 1 Campionat European
- Problema cu care se confruntă PSG, după reprogramarea derby-ului cu Olympique Marseille
- Tricoul purtat de Marquinhos în finala Champions League, vândut la licitație! Suma pentru care a fost cumpărat
- Hansi Flick nu s-a abținut, după ce a aflat că Real Madrid va boicota și în acest an gala Balonului de Aur
- Fostul portar al FCSB-ului, pe teren într-un duel cu 7 goluri în Polonia
- Virgil Ghiță, meci de coșmar! Românul, autogol în Dinamo Dresda – Hannover 2-2. A primit cea mai mică notă