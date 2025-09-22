Sergio Busquets se retrage din fotbal. Carieră fabuloasă pentru fostul mijlocaș al Barcelonei - Antena Sport

Închide meniul
Sergio Busquets se retrage din fotbal. Carieră fabuloasă pentru fostul mijlocaș al Barcelonei

Publicat: 22 septembrie 2025, 11:59

Sergio Busquets / Profimedia

Sergio Busquets se va retrage din fotbal toamna aceasta, la finalul sezonului din Major League Soccer. Potrivit lui Fabrizio Romano, el va face anunțul oficial în curând.

Presa din Spania anunță că marele mijlocaș, ajuns la 37 de ani, vrea să facă anunțul prin intermediul unui videoclip special, așa cum s-a întâmplat și în vara anului 2023, atunci când s-a despărțit de Barcelona.

Sergio Busquets se retrage din fotbal la 37 de ani

Sergio Busquets are o carieră uriașă în spate. El a crescut la academia catalanilor, La Masia, și și-a făcut debutul în 2008, atunci când Pep Guardiola era antrenor. Timp de 15 ani, Busquets a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei, alături de care a scris istorie.

În tricoul blaugrana, el a evoluat în 722 de partide, fiind al treilea jucător din istoria clubului la numărul de prezențe, după Lionel Messi și Xavi. De asemenea, el a cucerit 32 de trofee alături de Barcelona, printre care 9 titluri în La Liga și 3 Ligi ale Campionilor.

Și la echipa națională a Spaniei, Sergio Busquets a fost un jucător extrem de important. Campion mondial în 2010 și campion european în 2012, Busquets are 143 de selecții și a marcat de două ori.

În prezent, Sergio Busquets este jucătorul celor de la Inter Miami, acolo unde joacă din vara anului 2023, alături de foștii săi coechipieri de la Barcelona Lionel Messi, Luis Suarez și Jordi Alba.

Trofeele câștigate de Sergio Busquets

  • 9 titluri La Liga
  • 7 Cupe ale Spaniei
  • 7 Supercupe ale Spaniei
  • 3 Ligi ale Campionilor
  • 3 Supercupe ale Europei
  • 3 Mondiale ale cluburilor
  • 1 Cupă Mondială
  • 1 Campionat European
