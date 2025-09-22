Sergio Busquets se retrage din fotbal. Carieră fabuloasă pentru fostul mijlocaș al Barcelonei - Antena Sport

Sergio Busquets se va retrage din fotbal toamna aceasta, la finalul sezonului din Major League Soccer. Potrivit lui Fabrizio Romano, el va face anunțul oficial în curând.

Presa din Spania anunță că marele mijlocaș, ajuns la 37 de ani, vrea să facă anunțul prin intermediul unui videoclip special, așa cum s-a întâmplat și în vara anului 2023, atunci când s-a despărțit de Barcelona.

Sergio Busquets se retrage din fotbal la 37 de ani

Sergio Busquets are o carieră uriașă în spate. El a crescut la academia catalanilor, La Masia, și și-a făcut debutul în 2008, atunci când Pep Guardiola era antrenor. Timp de 15 ani, Busquets a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei, alături de care a scris istorie.

🚨🎖| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Sergio Busquets is going to confirm his retirement soon. From now until November will be his last active playing days. [@tjcope] #fcblive pic.twitter.com/B0LDptyJ44

— BarçaTimes (@BarcaTimes) September 21, 2025

În tricoul blaugrana, el a evoluat în 722 de partide, fiind al treilea jucător din istoria clubului la numărul de prezențe, după Lionel Messi și Xavi. De asemenea, el a cucerit 32 de trofee alături de Barcelona, printre care 9 titluri în La Liga și 3 Ligi ale Campionilor.