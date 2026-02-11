Situaţie incredibilă: Radu Drăguşin ar urma să fie antrenat de un fost jucător al CFR-ului! - Antena Sport

Închide meniul
Situaţie incredibilă: Radu Drăguşin ar urma să fie antrenat de un fost jucător al CFR-ului!

Radu Constantin Publicat: 11 februarie 2026, 13:00

Situaţie incredibilă: Radu Drăguşin ar urma să fie antrenat de un fost jucător al CFR-ului!

Radu Drăgușin, înainte de un meci / Profimedia

Tottenham a decis să-l concedieze pe Thomas Frank. El a stat pe banca formaţiei engleze nu mai puţin de şapte luni. Pe lista avansată de presa de Anglia pentru banca tehnincă a celor de la Tottenham se numără Mauricio Pochettino, De Zerbi şi Xavi.

Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Demiterea lui Thomas Frank a venit după ce echipa a pierdut și contra celor de la Newcastle și clubul a ajuns la doar trei puncte deasupra liniei roșii.

“Rezultatele şi performanţele au condus la luarea acestei decizii de către conducere, schimbare care în acest moment este ncesară. În tot acest timp petrecut la club, Thomas s-a comportat cu un angajament neclintit, dând totul pentru ca clubul să meargă mai departe. Dorim să-i mulțumim pentru contribuția sa și îi urăm mult succes în viitor”, este mesajul oficial al clubului.

Acum, englezii caută un înlocuitor pentru Thomas Frank, iar trei nume sunt vehiculate: Mauricio Pochettino, De Zerbi şi Xavi. Prima şansă pentru banca englezilor pare să o aibă Roberto De Zerbi, care s-a despărţit recent de Olympique de Marseille, anunţă presa din Anglia.

În perioada 2010-2012, Roberto de Zerbi a jucat pentru CFR Cluj, unde în 22 de partide a marcat 8 goluri.

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
13:58
