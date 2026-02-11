Thomas Frank, dat afară de Tottenham! Radu Drăguşin a rămas fără antrenor - Antena Sport

Închide meniul
Thomas Frank, dat afară de Tottenham! Radu Drăguşin a rămas fără antrenor

Fotbal | Fotbal extern

Thomas Frank, dat afară de Tottenham! Radu Drăguşin a rămas fără antrenor

Radu Constantin Publicat: 11 februarie 2026, 12:21

Thomas Frank, dat afară de Tottenham! Radu Drăguşin a rămas fără antrenor

Radu Drăgușin și Thomas Frank / Profimedia

Tottenham a decis să-l concedieze pe Thomas Frank, anunţă presa din Anglia. El a stat pe banca formaţiei engleze nu mai puţin de şapte luni.

Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra celor de la Newcastle și clubul a ajuns la doar trei puncte deasupra liniei roșii. Măsura concedierii a venit la scurt timp după ce fanii i-au cerut demisia antrenorului.

Tehnicianul de 52 de ani semnase un contract pe trei sezoane, după ce l-a înlocuit pe Ange Postecoglou.

“Rezultatele şi performanţele au condus la luarea acestei decizii de către conducere, schimbare care în acest moment este ncesară. În tot acest timp petrecut la club, Thomas s-a comportat cu un angajament neclintit, dând totul pentru ca clubul să meargă mai departe. Dorim să-i mulțumim pentru contribuția sa și îi urăm mult succes în viitor”, este mesajul oficial al clubului.

Radu Drăguşin, titular la ultimul meci al lui Thomas Frank

Radu Drăgușin a fost integralist în meciul cu Newcastle , iar jurnaliştii englezii au analizat prestația stoperului dorit de mai multe cluburi din Italia în această iarnă. Veridctul este unul dur pentru român.

„Evoluție oscilantă pentru fundașul român. A alternat intervențiile sigure cu momente de poziționare discutabilă. În prima repriză, ieșirea la presing l-a scos din linia defensivă și i-a oferit lui Willock culoar spre poarta lui Spurs, chiar dacă faza a fost oprită pentru ofsaid.

După pauză, și-a corectat jocul și a evoluat mai disciplinat. Nota 5.”, au scris cei de la Spurs Web.

„A făcut un fault gratuit, din care Newcastle a înscris în prelungiri în urma acelei lovituri libere. A fost depășit prea ușor în mai multe rânduri.”, au scris şi cei de la Football London, care i-au acordat nota 4.

