Specialistul care a prezis ultimele trei campioane mondial vine cu anunț șoc: „Ei vor învinge Portugalia în finală!”

Joachim Klement, economistul german cunoscut pentru predicţiile corecte ale campioanelor din 2014, 2018 şi 2022, a anunţat că Olanda va cuceri trofeul la Cupa Mondială de fotbal din această vară (11 iunie-19 iulie), după o finală împotriva Portugaliei, informează BeIN Sports.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Modelul său a prezis ultimele 3 campioane mondiale

Fiecare Cupă Mondială aduce favorite, statistici şi cote de pariuri, dar puţine predicţii generează atât de multă atenţie precum cele făcute de Joachim Klement. Economistul şi analistul german şi-a câştigat notorietatea graţie unui palmares impresionant: a prezis corect campioanele ultimelor trei Cupe Mondiale de fotbal.

Înaintea ediţiei 2014 găzduită de Brazilia, modelul său a identificat Germania drept favorită. Patru ani mai târziu, a indicat Franţa drept câştigătoare, iar de Qatar 2022 a surprins din nou numind Argentina drept viitoare campioană, ceea ce s-a şi întâmplat. Această serie de predicţii reuşite i-a transformat numele într-un punct de referinţă ori de câte ori se apropie o nouă Cupă Mondială.

Acum, cu câteva zile înaintea turneului final din America de Nord, Klement a publicat o nouă predicţie şi a stârnit dezbateri imediate în rândul fanilor şi analiştilor. Spre deosebire de predicţiile bazate exclusiv pe performanţa sportivă, modelul lui Klement combină variabile statistice, economice şi demografice pentru a estima probabilităţile de succes la Cupa Mondială. Însuşi analistul german a recunoscut în mai multe rânduri că formula sa nu este menită să fie infailibilă şi că o mare parte a fotbalului depinde încă de noroc şi de circumstanţe imposibil de prezis.