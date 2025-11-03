Tragedie în fotbalul din Serbia! Un antrenor a murit după ce i s-a făcut rău pe teren - Antena Sport

Mladen Zizovic, antrenorul echipei sârbe Radnicki 1923, a decedat astăzi, 3 noiembrie, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului din campionat pe care echipa sa îl disputa contra celor de la Mladost în primul eșalon. În minutul 22, la scorul de 2-0 în favoarea elevilor săi, Zizovic s-a prăbușit pe teren și a murit în drum spre spital, potrivit celor de la sportal.blic.rs.

Zizovic se afla la doar al treilea meci pe banca celor de la Radnicki 1923, după ce ultima oară o pregătise pe Borac Banja Luka. La jumătatea primei reprize a partidei contra lui Mladost, antrenorului bosniac i s-a făcut rău, iar echipa de intervenție medicală a intervenit imediat.

Tragedie în Serbia. Mladen Zizovic a murit

Deși toți oamenii acreditați s-au mișcat rapid, viața lui Zizovic nu a mai putut fi salvată. Până la aflarea veștii, meciul a fost continuat, însă în minutul 41 arbitrula a fluierat finalul, moment în care jucătorii lui Radnici 1923 și-au dat seama de cele întâmplate și s-au prăbușit plângând pe gazon.

Jucătorii de la Mladost au rămas și ei întinși pe teren în semn de solidaritate pentru adversarii lor, trăind la rândul lor starea de șoc. În vârstă de doar 44 de ani, Zizovic era la a șaptea experiență din lumea antrenoratului, după ce a mai trecut pe la Radnik Bijeljina, Zrinjski Mostar, Sloboda Tuzla, Al-Kholood, FC Shkupi și Borac Banja Luka.

Ca jucător, bosniacul a adunat meciuri pentru Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana, Borac Banja Luka și Mladost Rogatica. Zizovic a reprezentat și culorile naționalei, jucând în patru meciuri pentru țara sa.