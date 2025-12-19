Valentin Mihăilă, aproape de un transfer spectaculos! Românul, așteptat într-un campionat puternic - Antena Sport

Închide meniul
Valentin Mihăilă, aproape de un transfer spectaculos! Românul, așteptat într-un campionat puternic

Daniel Işvanca Publicat: 19 decembrie 2025, 17:48

Valentin Mihăilă / Profimedia

După aproape cinci ani în care a îmbrăcat tricoul celor de la Parma, Valentin Mihăilă a fost transferat de turcii de la Rizespor, care au fost de acord să achite suma de două milioane de euro în schimbul său.

La cinci luni după ce a schimbat campionatul, internaționalul român ar putea fi protagonistul unei mutări spectaculoase, fiind pe lista unei echipe din La Liga.

Valentin Mihăilă, pe lista unei echipe din La Liga

După opt meciuri jucate deja în Turcia, Valentin Mihăilă nu i-a impresionat pe oficialii de la Rizespor, iar perioada de transferuri din iarnă i-ar putea aduce o altă echipă.

Potrivit iamsport.ro, fotbalistul român în vârstă de 25 de ani se află pe lista celor de la Getafe, formație clasată pe locul 10 în prima ligă din Spania.

Cu o cotă de piață de 2,8 milioane de euro, acesta ar putea fi împrumutat de gruparea din La Liga, acolo unde ar fi concurent pe post cu Adrian Liso, Coba da Costa și Juanmi.

