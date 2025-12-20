Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după eliminarea din Supercupa Italiei: "Tot ce contează" - Antena Sport

Cristi Chivu le-a acordat jurnaliștilor declarații după ce Inter a fost eliminată la loviturile de departajare de Bologna în semifinalele Supercupei Italiei. Antrenorul român a avut un discurs extrem de echilibrat și nu și-a arătat cu degetul vreun jucător, deși trei oameni ai “nerazzurrilor” au ratat de la punctul cu var.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Interul lui Cristi Chivu a ratat șansa unui nou trofeu după ce Bologna a reușit să se impună la Riad în meciul din Supercupa Italiei. Trupa din Milano a început perfect și a deschis scorul în minutul 2 prin Marcus Thuram, după care formația lui Vincenzo Italiano a egalat prin Riccardo Orsoloni. Duelul s-a dus la penalty-uri, unde vicecampioana en-titre a ratat prin Bastoni, Barella și Bonny, în timp ce de la Bologna nu și-au convertit loviturile decât doi jucători.

Cristi Chivu, mândru de oamenii săi

Deși a ratat șansa să obțină primul său trofeu alături de Inter, Cristi Chivu nu a părut deranjat la interviurile de după meci și la conferința de presă. Antrenorul de 45 de ani chiar a menționat că n-are motive să fie nemulțumit și a catalogat loviturile de la 11 metri drept o “loterie”, având doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi.

“Penalty-urile sunt o loterie. Tot ce contează pentru mine este curajul să ridice mâna și să spună că bat. Este ceva ce nu poți antrena, este o emoție greu de manageriat. Au avut personalitate acești campioni care au făcut un meci bun, în special în repriza secundă. Au arătat ceea ce vreau să văd la această echipă.

Nu vorbesc despre arbitraj. Au VAR și pot revedea. Mă uit la echipă, mâ gândesc la ce să îmbunătățesc. Mergem mereu cu capetele sus, trebuie să învățăm că greșelile se pot întâmpla. Nu am de ce să fiu nemulțumit, mergem înainte.