Uluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze - Antena Sport

Uluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze
Uluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze

Bogdan Stănescu Publicat: 18 ianuarie 2026, 23:34

Brahim Diaz, înainte de penalty-ul pe care l-a bătut jenant în finala Cupei Africii / captura video X

Starul lui Real Madrid, Brahim Diaz (26 de ani), a trimis o scăriţă jenantă de la punctul cu var, în finala Cupei Africii, dintre Senegal şi Maroc. Portarul Senegalului, Mendy, a prins lejer mingea.

A fost un penalty dictat după un haos total. În minutul 90+11 jucătorii senegalezi au ieşit de pe teren fiindcă centralul dictase penalty.

Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri, cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii!

Ei s-au întors, penalty-ul a fost executat de Brahim Diaz, care a ratat în minutul 90+24, cu execuţia jenantă de la punctul cu var.

Meciul a intrat în prelungiri, iar Senegal a deschis ulterior scorul, prin Pape Gueye, în minutul 94.

Sadio Mane ar fi insistat pe lângă jucătorii senegalezi să revină pe teren după ce aceştia au părăsit suprafaţa de joc. Dacă nu s-ar fi întors, Senegal ar fi pierdut finala “la masa verde”, cu 3-0.

Brahim Diaz este cotat de către site-ul transfermarkt.com la 35 de milioane de euro. El are 21 de meciuri şi 13 goluri pentru naţionala Marocului. El a jucat în trecut pentru Manchester City şi Milan, la rossoneri fiind împrumutat de Real, după ce echipa din La Liga l-a cumpărat de la City pentru 17 milioane de euro.

 

