Un român de la Juventus Torino, împrumutat la Sampdoria - Antena Sport

Juventus Torino a decis să-l împrumute pe Fabio Bădărău la Sampdoria. Fabio e din județul Vaslui, dar trăiește de mic la Torino. A început fotbalul la juniorii lui AC Torino, iar din 2021 s-a transferat la Juventus Torino.

A evoluat constant în cadrul academiei. Evoluțiile sale nu au trecut neobservate, iar Juventus a decis să-i ofere primul contract de jucător profesionist. Începând cu sezonul 2025/2026, Bădărău a facut parte din lotul Juventus Primavera.

Juventus Torino a anunțat astăzi împrumutul tânărului fundaș central român Fabio Bădărău (17 ani) la Sampdoria.

”Fabio Bădărău va juca în a doua jumătate a sezonului 2025/2026 la Sampdoria. Împrumutul fundașului născut în 2008 la clubul blucerchiato, până la sfârșitul acestui sezon, este acum oficial. Bianconero din 2021, Bădărău a semnat primul său contract profesionist cu Juventus în vară, legându-se de club până la 30 iunie 2027. S-a alăturat echipei Primavera de la Under-17, unde a jucat 22 de meciuri și a marcat 5 goluri în ultimul campionat (n.r. – sezonul 2024-2025), în sezonul regular și faza finală. A jucat două meciuri pentru Under-20: debutul la echipa antrenată de Simone Padoin cu Cagliari (n.r. – 0-0 în deplasare) și apoi Derby della Mole (n.r. – 1-1 acasă cu Torino). Acum are o nouă oportunitate de a-și continua dezvoltarea. Mult succes, Fabio!”, a precizat clubul Juventus.