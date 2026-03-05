România şi-a aflat adversarele de la Billie Jean King Cup! Cu cine se vor înfrunta tricolorele - Antena Sport

Echipele luptă pentru şapte locuri disponibile pentru play-off-urile BJK Cup, din luna noiembrie.

Cele şapte echipe se vor confrunta în play-off cu cele şapte naţiuni învinse din calificările BJK Cup, care vor avea loc în aceeaşi săptămână cu meciurile din Grupa Regională I.

România a retrogradat în competiţia regională Europe/Africa Zone Group I în noiembrie 2025

Echipa României a încheiat în 16 noiembrie play-off-ul Billie Jean King Cup pe locul al doilea în Grupa B. Sub conducerea noului căpitan-nejucător Alexandra Dulgheru, România a învins Noua Zeelandă cu 3-0, dar a pierdut cu acelaşi scor general în faţa Poloniei.

Grupa a fost câştigată de Polonia Igăi Swiatek.