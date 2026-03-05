România şi-a aflat adversarele de la Billie Jean King Cup! Cu cine se vor înfrunta tricolorele - Antena Sport

Echipa României va înfrunta Franţa, Letonia şi Norvegia în grupa C a competiţiei regionale Europa/Africa I, în cadrul Billie Jean King Cup, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc joi, la Londra.
Turneul, găzduit de Oeiras (Portugalia) în perioada 7-11 aprilie, include 16 echipe împărţite în patru grupe.
Billie Jean King Cup: România va înfrunta Franţa, Letonia şi Norvegia în aprilie, în grupa I, zona Europa/Africa
Grupa A: Slovacia, Croaţia, Serbia, Lituania
Grupa B: Ţările de Jos, Turcia, Ungaria, Georgia
Grupa C: România, Franţa, Letonia, Norvegia
Grupa D: Germania, Danemarca, Portugalia, Suedia
Trei echipe vor obţine promovarea în faza următoare, iar patru vor retrograda.
În afara confruntărilor din Europa/Africa Grupa I, au loc în aprilie şi meciurile din America Grupa I şi Asia/Oceania Grupa I.
Echipele luptă pentru şapte locuri disponibile pentru play-off-urile BJK Cup, din luna noiembrie.
Cele şapte echipe se vor confrunta în play-off cu cele şapte naţiuni învinse din calificările BJK Cup, care vor avea loc în aceeaşi săptămână cu meciurile din Grupa Regională I.
România a retrogradat în competiţia regională Europe/Africa Zone Group I în noiembrie 2025
Echipa României a încheiat în 16 noiembrie play-off-ul Billie Jean King Cup pe locul al doilea în Grupa B. Sub conducerea noului căpitan-nejucător Alexandra Dulgheru, România a învins Noua Zeelandă cu 3-0, dar a pierdut cu acelaşi scor general în faţa Poloniei.
Grupa a fost câştigată de Polonia Igăi Swiatek.
