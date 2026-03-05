Salariul uriaş pe care îl câştigă Ştefan Baiaram la Universitatea Craiova - Antena Sport

Vara trecută, Ştefan Baiaram a fost dorit în Turcia, la Istanbul Bașakșehir, care a făcut o ofertă de 4 milioane de euro pentru el. Oltenii nu au vrut atunci să-i dea drumul. A rămas la Craiova, iar rezultatele se văd, pentru că fotbalistul a ajutat echipa să ajungă pe locul 1 în clasament.

Ștefan Baiaram a marcat un gol în victoria obținută de Universitatea Craiova cu CFR Cluj, scor 3-1, în Cupă, iar la final de joc a anunţat că a ajuns la un acord cu conducerea pentru plecarea lui.

El se va transfera la finalul sezonului. “La vară voi pleca cu siguranță, nu vreau să mai repet ce am mai spus. Am avut o discuție cu conducerea, care mi-a promis că mă va lăsa să plec dacă totul va fi bine anul acesta”, a spus fotbalistul.

Până să se transfere într-un campionat de top, Ştefan Baiaram se poate lăuda că deja câştigă un salariu destul de bun pentru nivelul fotbalului românesc. Potrivit Pro Sport, în momentul în care clubul a declinat propunerea venită de la Istanbul Bașakșehir, salariul fotbalistului a fost dublat. Astfel, Baiaram a ajuns să câştige nu mai puţin de 150.000 de euro pe sezon.