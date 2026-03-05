Afacerea de zeci de milioane de euro pe care Gică Hagi i-o lasă fiicei lui - Antena Sport

Gică Hagi este cel care se pregăteşte să preia naţionala României după meciul cu Turcia. Şansele ca Mircea Lucescu să nu mai continue sunt destul de mari, indiferent de rezultat. Pentru a prelua naţionala României, Gică Hagi trebuie să cedeze pachetul majoritar de acţiuni de la Farul Constanţa.

În acest moment, fostul component al Generaţiei de Aur deține 79,9% din acțiuni, în timp ce 10% sunt în portofoliul lui Ciprian Marica. Hagi are mai multe variante pentru a lăsa clubul pe mâini bune. A fost vehiculat chiar un plan care îi include pe Gheorghe Popescu, Hristo Stoichkov sau Rivaldo, dar acum apare în discuţie şi numele Kirei Hagi.

Cel care a lansat varianta-bombă este Constantin „Bebe” Cotimanis, colaborator cu fata “Regelui” în diverse seriale. „Se pare că ea va moșteni Farul. E chestie pe surse, nu ți le spun… Dar asta e dorința lui Gică Hagi, Kira să conducă, să managerieze Farul, și are darul ăsta. Am întrebat-o: «Și tu accepți chestia asta?». «Mă mai gândesc, dar tare aș vrea». Iubește sportul, fotbalul, a crescut acolo și e crescută excepțional”, a dezvăluit Cotimanis pentru gsp.ro.

Gică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României

Şansele ca Gică Hagi să preia naţionala României sunt mari, dar “Regele” are şi câteva condiţii. Cea mai importantă dintre ele este ca Hagi să aibă control la naţionalele României, indiferent de vârstă (România U14, România U15… până la România U21). Asta pentru ca jucătorii să funcţioneze de mici după aceleaşi repere pe care Hagi le doreşte la echipa mare. Un model care i-a reuşit la Academie.

“Regele” ar dori astfel ca echipele de juniori să evolueze în acelaşi sistem de joc cu cea mare, astfel ca paşii unor fotbalişti să fie mai uşor de făcut. În acest sens, fostul căpitan al Generaţiei de Aur a mai venit cu o cerinţă clară.