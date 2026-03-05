Marius Marin, transfer la o forţă a Europei. Negocierile sunt confirmate: "Va pleca în iunie" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Marin, transfer la o forţă a Europei. Negocierile sunt confirmate: “Va pleca în iunie”

Radu Constantin Publicat: 5 martie 2026, 16:38

Jucătorii naţionalei României, după victoria cu Ucraina de la EURO 2024 / Profimedia Images

Marius Marin (27 de ani) este foarte aproape de mutarea carierei. Titular al echipei naţionale, fotbalistul român este dorit de o echipă de tradiţie din La Liga, Sevilla! Marius Marin ar putea ajunge în vară la Sevilla, ca jucător liber de contract, a anunţat Antena Sport în ură cu câteva zile. Acum informaţia este tratată pe larg şi în Italia, unde jurnaliştii scriu că mai mult ca sigur el se va transfera în această vară.

Potrivit jurnaliştilor italieni, stadiul negocierilor este avansat, iar şansele ca Marius Marin să ajungă la Sevilla sunt destul de mari. “Viitorul lui Marin este departe de Toscana. Sevilla se interesează de el”, a titrat TuttoMercatoWeb.

“În ciuda legăturii puternice dintre român și club, viitorul său nu va fi la Pisa. Corriere dello Sport confirmă că aproape sigur va pleca în iunie: contractul său expiră, iar Sevilla și-a îndreptat deja atenția asupra lui”, a scris TuttoMercatoWeb, care citează Corriere dello Sport.

Poate pleca liber de contract la Sevilla

Contractul lui Marius Marin cu Pisa expiră în vară, atunci când jucătorul naţionalei ar putea deveni fotbalistul Sevillei. Mijlocaşul este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3 milioane de euro.

Marius Marin a evoluat în 20 de meciuri în Serie A, în acest sezon, pentru Pisa. Formaţia italiană luptă să se salveze de la retrogradare, fiind penultima din Serie A după 26 de etape, cu 15 puncte. Formaţia aflată pe 17, prima poziţie de salvare, Cremonese e la 9 puncte peste Pisa.

Marius Marin are 36 de meciuri jucate pentru naţionala României. A evoluat în 5 meciuri în preliminariile pentru World Cup 2026, încheiate de naţională pe locul 3 în grupă. Marius Marin a fost integralist în ultimul meci disputat de România în preliminarii, înfrângerea cu 3-1 în Bosnia.

