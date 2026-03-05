Decizia conducerii Rapidului în privinţa lui Kader Keita, după accidentul produs de jucătorul giuleştenilor! - Antena Sport

Conducerea Rapidului nu se gândeşte încă la despărţirea de Kader Keita (25 de ani), după accidentul produs de acesta. Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a transmis că giuleştenii vor aştepta să vadă cum va evolua situaţia.
Victor Angelescu a precizat că fotbalistul a fost foarte afectat, din punct de vedere mental, după tot ce s-a întâmplat.
Victor Angelescu, despre Kader Keita: “O să aşteptăm. Când va fi apt mental, o să revină”
Angelescu a subliniat că fotbalistul e aşteptat la antrenamentele Rapidului, după ce va fi apt din punct de vedere mental.
“Există investigații, probabil că va urma un proces. Se ocupă Poliția Română. Nu știm mai mult decât ceea ce s-a scris despre victimă. Am încercat să intrăm acolo la spital prin club, dar nu se poate.
A primit interdicție de a părăsi țara. Nu are voie să părăsească țara. Cam asta e. Vă dați seama că acum nu este bine psihic. O să așteptăm. O să vedem ce se întâmplă cu victima. Apoi, când va fi din nou apt mental, o să revină. A fost azi (n.r.: joi, 5 martie) la bază să vorbească cu noi și cu jucătorii. Noi încercăm acum să ne focusăm pe meciul cu Craiova.
Nu a zis nimic în plus față de ceea ce s-a scris. Nu este într-o situație ok din punct de vedere mental”, a declarat Victor Angelescu pentru digisport.ro.
Kader Keita a fost plasat sub control judiciar după ce a lovit o femeie de 67 de ani pe trecerea de pietoni, marţi dimineaţă, în jurul orei 5:45. Potrivit gsp.ro, procurorii ar urma să conteste controlul judiciar, ei cerând arest preventiv pentru Keita.
Kader Keita, sub control judiciar după accidentul pe care l-a provocat
Accidentul produs de Keita a avut loc în zona Colentina, la intersecția străzilor străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae. Keita a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei. Fapta este prevăzută în Codul Penal, fiind pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani. După ce a produs accidentul, în aceeaşi zi, Keita a fost la antrenamentul Rapidului, neinformând pe nimeni din club de cele întâmplate. Conducerea Rapidului a aflat ulterior de accident. Keita a fost ridicat de poliţie după antrenament şi dus la audieri. A fost, mai întâi, reţinut pentru 24 de ore, după care procurorii au cerut arest preventiv, pentru 30 de zile. Judecătorii au decis ca el să fie plasat sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.
Pe durata controlului judiciar, Keita are obligaţia să se prezinte la secţia de poliţie ori de câte ori este chemat. Totodată, el are interdicţia de a părăsi România.
Victima accidentului lui Keita este în stare gravă. Femeia de 67 de ani se află în comă indusă. Ea s-a decompensat cardiac în spital. În accident, ea a suferit mai multe fracturii, fiind şi operată.
