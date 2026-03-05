Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia conducerii Rapidului în privinţa lui Kader Keita, după accidentul produs de jucătorul giuleştenilor! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia conducerii Rapidului în privinţa lui Kader Keita, după accidentul produs de jucătorul giuleştenilor!

Decizia conducerii Rapidului în privinţa lui Kader Keita, după accidentul produs de jucătorul giuleştenilor!

Bogdan Stănescu Publicat: 5 martie 2026, 18:00

Comentarii
Decizia conducerii Rapidului în privinţa lui Kader Keita, după accidentul produs de jucătorul giuleştenilor!

Kader Keita, într-un meci al Rapidului / Sport Pictures

Conducerea Rapidului nu se gândeşte încă la despărţirea de Kader Keita (25 de ani), după accidentul produs de acesta. Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a transmis că giuleştenii vor aştepta să vadă cum va evolua situaţia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Angelescu a precizat că fotbalistul a fost foarte afectat, din punct de vedere mental, după tot ce s-a întâmplat.

Victor Angelescu, despre Kader Keita: “O să aşteptăm. Când va fi apt mental, o să revină”

Angelescu a subliniat că fotbalistul e aşteptat la antrenamentele Rapidului, după ce va fi apt din punct de vedere mental.

“Există investigații, probabil că va urma un proces. Se ocupă Poliția Română. Nu știm mai mult decât ceea ce s-a scris despre victimă. Am încercat să intrăm acolo la spital prin club, dar nu se poate.

A primit interdicție de a părăsi țara. Nu are voie să părăsească țara. Cam asta e. Vă dați seama că acum nu este bine psihic. O să așteptăm. O să vedem ce se întâmplă cu victima. Apoi, când va fi din nou apt mental, o să revină. A fost azi (n.r.: joi, 5 martie) la bază să vorbească cu noi și cu jucătorii. Noi încercăm acum să ne focusăm pe meciul cu Craiova.

Reclamă
Reclamă

Nu a zis nimic în plus față de ceea ce s-a scris. Nu este într-o situație ok din punct de vedere mental”, a declarat Victor Angelescu pentru digisport.ro.

Kader Keita a fost plasat sub control judiciar după ce a lovit o femeie de 67 de ani pe trecerea de pietoni, marţi dimineaţă, în jurul orei 5:45. Potrivit gsp.ro, procurorii ar urma să conteste controlul judiciar, ei cerând arest preventiv pentru Keita.

Kader Keita, sub control judiciar după accidentul pe care l-a provocat

Accidentul produs de Keita a avut loc în zona Colentina, la intersecția străzilor străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae. Keita a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei. Fapta este prevăzută în Codul Penal, fiind pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani. După ce a produs accidentul, în aceeaşi zi, Keita a fost la antrenamentul Rapidului, neinformând pe nimeni din club de cele întâmplate. Conducerea Rapidului a aflat ulterior de accident. Keita a fost ridicat de poliţie după antrenament şi dus la audieri. A fost, mai întâi, reţinut pentru 24 de ore, după care procurorii au cerut arest preventiv, pentru 30 de zile. Judecătorii au decis ca el să fie plasat sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.

Războiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la KogălniceanuRăzboiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la Kogălniceanu
Reclamă

Pe durata controlului judiciar, Keita are obligaţia să se prezinte la secţia de poliţie ori de câte ori este chemat. Totodată, el are interdicţia de a părăsi România.

Victima accidentului lui Keita este în stare gravă. Femeia de 67 de ani se află în comă indusă. Ea s-a decompensat cardiac în spital. În accident, ea a suferit mai multe fracturii, fiind şi operată.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Observator
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4 titulari! Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4 titulari! Exclusiv
18:40
Dinamo – Metalul Buzău LIVE TEXT (20:00). Zeljko Kopic “trage cortina” peste sferturile Cupei României. Echipele de start
18:33
VIDEO & FOTOValentin Costache a marcat la debutul pentru Noah! Reacţia jucătorului român după reuşită
18:32
Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start!
18:10
Salariul uriaş pe care îl câştigă Ştefan Baiaram la Universitatea Craiova
17:24
Afacerea de zeci de milioane de euro pe care Gică Hagi i-o lasă fiicei lui
17:23
România şi-a aflat adversarele de la Billie Jean King Cup! Cu cine se vor înfrunta tricolorele
Vezi toate știrile
1 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 2 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 5 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 6 Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”