Decizia conducerii Rapidului în privinţa lui Kader Keita, după accidentul produs de jucătorul giuleştenilor! - Antena Sport

Conducerea Rapidului nu se gândeşte încă la despărţirea de Kader Keita (25 de ani), după accidentul produs de acesta. Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a transmis că giuleştenii vor aştepta să vadă cum va evolua situaţia.

Victor Angelescu a precizat că fotbalistul a fost foarte afectat, din punct de vedere mental, după tot ce s-a întâmplat.

Victor Angelescu, despre Kader Keita: “O să aşteptăm. Când va fi apt mental, o să revină”

Angelescu a subliniat că fotbalistul e aşteptat la antrenamentele Rapidului, după ce va fi apt din punct de vedere mental.

“Există investigații, probabil că va urma un proces. Se ocupă Poliția Română. Nu știm mai mult decât ceea ce s-a scris despre victimă. Am încercat să intrăm acolo la spital prin club, dar nu se poate.

A primit interdicție de a părăsi țara. Nu are voie să părăsească țara. Cam asta e. Vă dați seama că acum nu este bine psihic. O să așteptăm. O să vedem ce se întâmplă cu victima. Apoi, când va fi din nou apt mental, o să revină. A fost azi (n.r.: joi, 5 martie) la bază să vorbească cu noi și cu jucătorii. Noi încercăm acum să ne focusăm pe meciul cu Craiova.