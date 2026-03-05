Meci interzis cardiacilor! Două goluri marcate în minutele 90+18 și 90+20 pentru o "remontada" de vis - Antena Sport

Rijeka și Hajduk Split, două dintre cele mai bune echipe din Croația, au oferit un meci de-a dreptul dramatic în sferturile de finală ale Cupei Croației. Gazdele s-au impus cu scorul de 3-2 în timpul regulamentar la capătul unui duel în care scorul era 1-1 înainte de afișarea minutelor de prelungiri din partea a doua.
Hajduk Split a început mai bine meciul de pe terenul campioanei en-titre și a deschis scorul în minutul 25 prin Pukstas. Peste un sfert de oră, Ante Rebic, fostul fotbalist de la AC Milan, a marcat și el, însă golul a fost anulat pe motiv de offside.
Astfel, scorul la pauză a fost 1-0 în favoarea trupei din Split. După revenirea de la cabine, Rijeka a restabilit egalitatea prin Dantas, iar în minutul 90 scorul era 1-1, motiv pentru care majoritatea fanilor de pe stadion se gândeau deja la prelungiri.
Final dramatic în Cupa Croației
De la margine, arbitrul de rezervă a indicat că partida va fi prelungită cu 14 minute, o decizie luată dupăce fanii au aruncat cu materiale pirotehnice, dar și pentru că analizele VAR au necesitat mai mult timp de analiză.
În minutul 5 al prelungirilor, Hajduk Split a înscris prin Brajkovic, iar ocupanta locului secund din campionatul croat părea să se îndrepte spre victorie. Totuși, meciul nu s-a oprit la borna 90+14, iar Rijeka a continuat să atace și a primit o lovitură de la 11 metri, moment în care stadionul a erupt.
În minutul 90+18, Fruk a executat penalty-ul, l-a ratat, însă a înscris pe recuperare și a restabilit egalitatea. Deși meciul părea din nou că se îndreaptă spre cele două reprize de prelungiri, Rijeka nu s-a lăsat și a marcat din nou prin Rukavina, care a stabilit și scorul final, în ciuda protestelor celor de la Hajduk, care l-au acuzat pe arbitru că nu a pus capăt partidei mai devreme.
VIDEO | Rezumatul meciului Rijeka – Hajduk Split 3-2
