Valentin Mihăilă, gol superb în Istanbul Bașakșehir - Rizespor! Românul, printre cei mai buni de pe teren - Antena Sport

Valentin Mihăilă, gol superb în Istanbul Bașakșehir – Rizespor! Românul, printre cei mai buni de pe teren

Daniel Işvanca Publicat: 31 ianuarie 2026, 18:17

Valentin Mihăilă / @crizesporas

Valentin Mihăilă a fost titular sâmbătă în meciul dintre Istanbul Bașakșehir și Caykur Rizespor, din etapa cu numărul 20 din Superliga Turciei. Fotbalistul român a ieșit la rampă în minutul 68, când și-a adus echipa în avantaj.

Disputa dintre cele două formații s-a încheiat cu scorul de 2-2, iar echipa românului a ajuns la patru partide consecutive fără victorie în campionat.

Valentin Mihăilă, al doilea gol în campionatul Turciei

Valentin Mihăilă a fost în primul 11 al celor de la Rizespor în deplasarea de pe terenul lui Istanbul Bașakșehir. Fotbalistul român și-a trecut numele pe lista marcatorilor în a doua repriză.

Acesta a primit o minge la aproximativ 25 de metri de poarta, a intrat în centru și l-a executat pe portarul advers cu un șut la colțul scurt, în minutul 68.

Românul a fost înlocuit în minutul 73, iar cei de la Sofa Score l-au notat cu 7,5, aceasta fiind a doua cea mai mare notă din acest meci, după Șahin, celălalt marcator al oaspeților. A fost al doilea gol marcat de Mihăilă în această ediție de campionat.

