Valentin Mihăilă, pasă de geniu în Fenerbahce – Rizespor 2-2. Echipa românului a egalat în minutul 90+8

Rizespor a obținut un rezultat mare vineri seară, reușind să scoată un punct dramatic pe terenul celor de la Fenerbahce, în etapa cu numărul 30 a Superligii Turciei.
Valentin Mihăilă a jucat 81 de minute în această dispută și a contribuit decisiv la unul dintre cele două goluri, cu o pasă de senzație pentru Ali Sowe.
Valentin Mihăilă, pasă de gol în Fenerbahce – Rizespor. Ce notă a primit la final
Valentin Mihăilă a jucat 81 de minute vineri în confruntarea dintre Fenerbahce și Rizespor, iar internaționalul român a ieșit în evidență imediat după pauză, când scorul era 0-0.
Românul a pasat excelent în fața porții la reușita lui Ali Sowe, care a deschis scorul pe terenul colosului turc. Anderson Talisca (min. 80) și Akturkoglu (min. 86) au întors rezultatul, dar oaspeții au scos dramatic un punct, după golul lui Sagnan (min. 90+8).
Pentru cele 81 de minute jucate, Mihăilă a fost notat de către cei de la Sofa Score cu 6,7. Rizespor ocupă locul 8 în campionat, cu un total de 37 de puncte.
GOOOOAAAAALLL ⚽️
🇬🇲 Gambia forward Ali Sowe opens the scoring!!!
Fenerbahçe 0️⃣-1️⃣ Rizespor#Gambia #Rizespor #Fenerbahce pic.twitter.com/63eJspC5yp
— Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) April 17, 2026
