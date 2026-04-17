Valentin Mihăilă, pasă de geniu în Fenerbahce – Rizespor 2-2. Echipa românului a egalat în minutul 90+8

Daniel Işvanca Publicat: 17 aprilie 2026, 23:09

Valentin Mihăilă / Profimedia

Rizespor a obținut un rezultat mare vineri seară, reușind să scoată un punct dramatic pe terenul celor de la Fenerbahce, în etapa cu numărul 30 a Superligii Turciei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valentin Mihăilă a jucat 81 de minute în această dispută și a contribuit decisiv la unul dintre cele două goluri, cu o pasă de senzație pentru Ali Sowe.

Valentin Mihăilă, pasă de gol în Fenerbahce – Rizespor. Ce notă a primit la final

Valentin Mihăilă a jucat 81 de minute vineri în confruntarea dintre Fenerbahce și Rizespor, iar internaționalul român a ieșit în evidență imediat după pauză, când scorul era 0-0.

Românul a pasat excelent în fața porții la reușita lui Ali Sowe, care a deschis scorul pe terenul colosului turc. Anderson Talisca (min. 80) și Akturkoglu (min. 86) au întors rezultatul, dar oaspeții au scos dramatic un punct, după golul lui Sagnan (min. 90+8).

Pentru cele 81 de minute jucate, Mihăilă a fost notat de către cei de la Sofa Score cu 6,7. Rizespor ocupă locul 8 în campionat, cu un total de 37 de puncte.

Reclamă
Reclamă

Reclamă
