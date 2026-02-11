Veste proastă pentru Barcelona, înainte de meciul din Cupa Spaniei cu Atletico Madrid - Antena Sport

Barcelona va lupta pentru un loc în finala Cupei Spaniei, iar partida tur din dubla cu Atletico va avea loc la Madrid. Hansi Flick a primit o veste proastă cu doar o zi înaintea jocului și anume că unul dintre jucătorii săi s-a accidentat.
Este vorba despre Marcus Rashford, care a acuzat dureri la genunchiul stâng la ultimul antrenament al campioanei Spaniei. Englezul va lipsi de la disputa cu echipa lui Diego Simeone.
Marcus Rashford, OUT pentru partida cu Atletico Madrid
Barcelona va avea o misiune infernală în drumul spre finala Cupei Spaniei, formația antrenată de Hansi Flick urmând să întâlnească Atletico Madrid în dublă manșă.
Primul meci din această dublă va avea loc joi, la Madrid, iar campioana din La Liga și deținătoarea trofeului nu va avea disponibil un jucător important. Marcus Rashford a acuzat dureri și va lipsi din lot pentru această partidă.
În cele trei partide pe care le-a jucat în Cupa Spaniei în acest sezon, fotbalistul englez a marcat un gol și a dat o pasă decisivă. El mai est sub contract cu gruparea catalană până la finalul sezonului.
𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓
The first team player Marcus Rashford has pain in his left knee after taking a blow in the game against Mallorca on Saturday at Spotify Camp Nou.
The player will miss Thursday's Copa del Rey game against Atlético Madrid. pic.twitter.com/OsfLx0NYcI
— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2026
- Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos”
- PAOK – Panathinaikos LIVE VIDEO (20:30). Echipa lui Răzvan Lucescu luptă pentru calificarea în finala Cupei Greciei
- Turcii, şocaţi după ce Denis Drăguş a fost atacat de adversari: “O pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc”
- Situaţie incredibilă: Radu Drăguşin ar urma să fie antrenat de un fost jucător al CFR-ului!
- Thomas Frank, dat afară de Tottenham! Radu Drăguşin a rămas fără antrenor