Veste proastă pentru Barcelona, înainte de meciul din Cupa Spaniei cu Atletico Madrid - Antena Sport

Veste proastă pentru Barcelona, înainte de meciului din Cupa Spaniei cu Atletico Madrid

Fotbal extern

Veste proastă pentru Barcelona, înainte de meciul din Cupa Spaniei cu Atletico Madrid

Daniel Işvanca Publicat: 11 februarie 2026, 17:32

Veste proastă pentru Barcelona, înainte de meciul din Cupa Spaniei cu Atletico Madrid

Hansi Flick / Profimedia

Barcelona va lupta pentru un loc în finala Cupei Spaniei, iar partida tur din dubla cu Atletico va avea loc la Madrid. Hansi Flick a primit o veste proastă cu doar o zi înaintea jocului și anume că unul dintre jucătorii săi s-a accidentat.

Este vorba despre Marcus Rashford, care a acuzat dureri la genunchiul stâng la ultimul antrenament al campioanei Spaniei. Englezul va lipsi de la disputa cu echipa lui Diego Simeone.

Marcus Rashford, OUT pentru partida cu Atletico Madrid

Barcelona va avea o misiune infernală în drumul spre finala Cupei Spaniei, formația antrenată de Hansi Flick urmând să întâlnească Atletico Madrid în dublă manșă.

Primul meci din această dublă va avea loc joi, la Madrid, iar campioana din La Liga și deținătoarea trofeului nu va avea disponibil un jucător important. Marcus Rashford a acuzat dureri și va lipsi din lot pentru această partidă.

În cele trei partide pe care le-a jucat în Cupa Spaniei în acest sezon, fotbalistul englez a marcat un gol și a dat o pasă decisivă. El mai est sub contract cu gruparea catalană până la finalul sezonului.

