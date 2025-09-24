Vladislav Blănuță are zilele numărate la Dinamo Kiev. Conducerea clubului i-a decis soarta - Antena Sport

Vladislav Blănuță a ajuns în această vară la Dinamo Kiev de la FCU Craiova, însă atacantul român ar urma să fie dat afară încă din perioada de mercato de iarnă. Postările pro-ruse distribuite în trecut de fotbalistul de 23 de ani l-au făcut să fie urât de suporterii clubului, care nu au ezitat să îl huiduie și să arunce cu obiecte spre el la primele meciuri în care a evoluat în alb și albastru.
Acum câteva zile, selecționerul Mircea Lucescu a fost sunat pentru a i se transmite care este situația internaționalului și când ar urma să fie îndepărtat de la echipă.
Vladislav Blănuță, ca și dat afară de la Dinamo Kiev
Plecarea lui Blănuță de la Dinamo Kiev este doar o chestiune de timp, transmit sursele gsp.ro. Conducerea clubului nu mai este dispusă să gestioneze tensiunile dintre jucător și galeria ucraineană, care au apărut după ce suporterii au descoperit postările propagandiste pro-ruse distrbuite de român.
După ce antrenorul formației din capitala țării, Oleksandr Shovkovskyi, i-a luat apărarea în trecut, se pare că oficialii clubului nu își doresc să mai aibă grija românului pe cap. Mircea Lucescu, selecționerul și fostul antrenor de la Dinamo Kiev, a fost sunat pentru a i se transmite situația lui Blănuță, iar mesajul transmis de conducerea ucraineană a fost următorul.
“Până în iarnă o ducem cum putem, dar trebuie vândut! Va fi pus rapid pe lista de transferuri… Ne-ar ajuta să discutați cu el și să-i explicați situația extrem de tensionată“.
De când a ajuns la Dinamo Kiev, Blănuță nu a fost “înghițit” de suporterii echipei. La primul meci oficial, s-au aruncat obiecte spre banca de rezerve, unde se afla el, iar pe stadion a fost afișat un banner cu inscripția “Diavolul Blănuță”.
