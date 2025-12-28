Cum își antrenează piloții de Formula 1 reflexele? - Antena Sport

Piloții de Formula 1 pot reacționa la stimuli de trei ori mai rapid decât o persoană obișnuită. Media reacției unui pilot la aprinderea luminilor verzi la start este 0,2 secunde. Singurii cu care se luptă piloții de F1 la acest capitol sunt sprinterii.

Recordul mondial pentru cea mai rapidă reacție la start a fost înregistrat de către Valterri Bottas, la Marele Premiu al Japoniei din 2019, cu 0,04 secunde.

Performanțe uluitoare

Gonind cu viteze mari, care pot trece de 350 kilometri pe oră, în apropierea altor mașini care se deplasează cu aceleași viteze, un pilot trebuie să poată reacționa la cea mai mică oportunitate sau pericol. Priviți, de exemplu, acest video din 2024. Isack Hadjar, pe atunci în F2, pătrunde în tunelul din Monaco, în condiții de vizibilitate reduse. În fața lui, mascată de curbura tunelului, era o altă mașină. Reflexul pilotului francez, care a avut extrem de puțin timp să reacționeze, este suprauman.

Viteza de gândire este un factor important, dar secretul este să combini toate abilitățile pentru a deveni un pilot mai bun. Viteza de reacție fizică este la fel de importantă precum capacitatea de a observa ceva și de a procesa acea informație cât mai repede posibil. Dacă una dintre aceste calități lipsește, atunci celelalte devin mai puțin eficiente.

Pilotii de Formula 1 își antrenează reflexele și viteza de reacție folosind o combinație de tehnici foarte precise și tehnologii de ultimă generație. Iată câteva aparate și metode care pot fi folosite de oricine.