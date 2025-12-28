Cum își antrenează piloții de Formula 1 reflexele? - Antena Sport

Piloții de Formula 1 pot reacționa la stimuli de trei ori mai rapid decât o persoană obișnuită. Media reacției unui pilot la aprinderea luminilor verzi la start este 0,2 secunde. Singurii cu care se luptă piloții de F1 la acest capitol sunt sprinterii.
Recordul mondial pentru cea mai rapidă reacție la start a fost înregistrat de către Valterri Bottas, la Marele Premiu al Japoniei din 2019, cu 0,04 secunde.
Performanțe uluitoare
Gonind cu viteze mari, care pot trece de 350 kilometri pe oră, în apropierea altor mașini care se deplasează cu aceleași viteze, un pilot trebuie să poată reacționa la cea mai mică oportunitate sau pericol. Priviți, de exemplu, acest video din 2024. Isack Hadjar, pe atunci în F2, pătrunde în tunelul din Monaco, în condiții de vizibilitate reduse. În fața lui, mascată de curbura tunelului, era o altă mașină. Reflexul pilotului francez, care a avut extrem de puțin timp să reacționeze, este suprauman.
Viteza de gândire este un factor important, dar secretul este să combini toate abilitățile pentru a deveni un pilot mai bun. Viteza de reacție fizică este la fel de importantă precum capacitatea de a observa ceva și de a procesa acea informație cât mai repede posibil. Dacă una dintre aceste calități lipsește, atunci celelalte devin mai puțin eficiente.
Pilotii de Formula 1 își antrenează reflexele și viteza de reacție folosind o combinație de tehnici foarte precise și tehnologii de ultimă generație. Iată câteva aparate și metode care pot fi folosite de oricine.
Ochelarii stroboscopici
Ochelarii stroboscopici funcționează folosind lentile cu cristale lichide care alternează rapid între starea transparentă și cea opacă. Astfel, perturbează vederea normală pentru a forța creierul să proceseze informațiile mai eficient. Îmbunătățește astfel concentrarea, timpul de reacție și abilitățile vizual-motorii ale sportivilor și ale altor persoane.
Acest lucru forțează creierul să se concentreze asupra indiciilor vitale, cum ar fi poziția mașinii sau marcajele pistei, în loc să fie copleșit de alți stimuli vizuali. Creierul e totodată antrenat să proceseze informațiile vizuale mai rapid și să se bazeze pe alte simțuri (propriocepție, indicii vestibulare) pentru echilibru și conștientizare.
Când sunt scoși, vederea normală pare mai clară și mai lentă, permițând șoferilor să observe mai ușor detaliile importante și să reacționeze cu mai puțin efort. Se creează în acest fel un efect de „instantaneu” în care lumea pare să încetinească, ceea ce duce la îmbunătățirea performanțelor în condiții reale.
Lupta cu becurile
Batak Pro este un aparat pe care se află 12 becuri LED aflate la lungimea unui braț. Un bec se aprinde și trebuie stins prin atingere. Apoi un alt bec, aleator, se aprinde. Recordul mondial – 58 de becuri stinse în 30 de secunde – îi aparține fostului pilot de Formula 1 Jenson Button.
Un alt aparat, din aceeași familie, este BlazePod. Ori HECOStix, un dispozitiv cu trei sau patru brațe, fiecare colorat altfel. Acesta i se aruncă sportivului, strigându-i-se o culoare, iar el trebuie să-l prindă de brațul respectiv. Pilotul de F1 Pierre Gasly practică înaintea fiecărei sesiuni un exercițiu interesant, cu două mingi de tenis. Toate aceste aparate și metode pot fi unite în combinații interesante și solicitante. Precum este aceasta. Ori aceasta.
Dacă vreți să vă comparați reflexele cu cele ale unui pilot de Formula 1 la start, aveți aici un tester online. Nu uitați însă că e mult mai ușor să fii rapid în fața unui calculator, apăsând o tastă, decât pe grila de start, apăsând o pedală și volanul. În plus, startul ”furat” se penalizează, în cel mai bun caz, cu 5 secunde.
