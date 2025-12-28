Mihai Stoica a reacționat după ce Louis Munteanu s-a pozat cu tricoul FSCB-ului: "Hai să vorbim și despre asta" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a reacționat după ce Louis Munteanu s-a pozat cu tricoul FSCB-ului: “Hai să vorbim și despre asta”

Alex Masgras Publicat: 28 decembrie 2025, 8:18

Mihai Stoica a reacționat după ce Louis Munteanu s-a pozat cu tricoul FSCB-ului: Hai să vorbim și despre asta

Mihai Stoica, în timpul unui interviu / Sport Pictures

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit pentru prima oară despre imaginile apărute cu Louis Munteanu îmbrăcând tricoul roș-albaștrilor. Aflat în vacanță, la Vaslui, Munteanu a participat la un meci de fotbal în sală alături de mai mulți fotbaliști.

Acolo, el a fost surprins purtând tricoul rivalei FCSB, lucru care l-a scos din sărite pe Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, care a catalogat acest gest ca fiind “lipsit de creier”. Între timp, Munteanu a replicat și a spus că a fost un gest de susținere pentru Mihai Popescu, fostul său coleg de la Farul Constanța, care este accidentat.

Mihai Stoica, despre Louis Munteanu: “Nu pare genul de jucător căruia să îi pese de ce scrie lumea”

Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, nu crede că trebuie să i se acorde prea multă importanță acestui moment și și-ar dori să se vorbească la fel de mult și despre faptul că Louis Munteanu a purtat la același eveniment și tricoul lui Marian Aioani, portarul celor de la Rapid. De asemenea, Stoica îl crede pe Munteanu, după ce atacantul a declarat că a făcut acest gest pentru Mihai Popescu:

“În primul rând, dacă e să avem toate datele, trebuie să vedem şi poza din spate, să verificăm dacă este tricoul lui Mihai Popescu. Îmi place că a păstrat tricoul acesta şi că a fost şi la sală cu el. El a îmbrăcat şi tricoul Rapidului. Era îmbrăcat în tricoul lui Aioani, negru, de portar. Chiar cred că spune adevărul. Asta explică şi altceva.

După un meci a spus: «Sunt mai deştept decât Dawa şi Mihai Popescu». A spus-o într-o manieră provocatoare, dar acum cred că a fost o glumă. Ştiu şi de la Mihai Popescu că erau prieteni. Dawa s-a cam enervat. Cred că este un gest nevinovat şi că îi dăm prea mare importanţă. Hai să facem o «mare discuţie» şi despre faptul că a îmbrăcat tricoul Rapidului. Nu pare genul de jucător căruia să îi pese de ce scrie lumea”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

