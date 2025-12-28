Nigeria s-a calificat la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Victorie cu mari emoții în fața Tunisiei - Antena Sport

Selecţionata de fotbal a Nigeriei s-a calificat în optimile de finală ale Cupa Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, după ce a învins Tunisia cu scorul de 3-2 (1-0), sâmbătă seara, la Fes, în Grupa C.

”Super Vulturii” au condus cu 3-0, dar tunisienii au revenit pe final şi au punctat de două ori, forţând egalarea în ultimele minute.

Victor Osimhen (44) şi Wilfred Ndidi (50), jucători în Turcia, la Galatasaray, respectiv Beşiktaş, au marcat din pasele lui Ademola Lookman, dar atacantul echipei Atalanta Bergamo a marcat al treilea gol (67).

Montassar Talbi (74) şi Ali Abdi (87 – penalty) au semnat golurile tunisienilor.

