Mario Marinică îi antrenează la Cupa Africii pe Dumnezeu Știe, Divinul sau Minunatul! Viață grea n-a prins lotul - Antena Sport

Mario Marinică îi antrenează la Cupa Africii pe Dumnezeu Știe, Divinul sau Minunatul! Viață grea n-a prins lotul

Ionuţ Axinescu Publicat: 27 decembrie 2025, 18:47

Mario Marinică / Facebook Zimbabwe Football Association

Mario Marinică, selecționerul echipei naționale din Zimbabwe, este singurul român care participă la Cupa Africii, competiție găzduită de Maroc. Tehnicianul în vârstă de 61 de ani păstrează șanse la calificarea în optimile de finală, după ce echipa sa a strâns un punct în primele două meciuri din grupa B, 1-2 cu Egipt și 1-1 cu Angola.

Pentru a trece mai departe, Zimbabwe are nevoie de victorie în ultimul meci, împotriva Africii de Sud. Dacă o va obține, va fi o surpriză uriașă, în contextul în care Zimbabwe ocupă locul 129 în clasamentul FIFA și nu a depășit niciodată faza grupelor la Cupa Africii.

Mario Marinică îi are în lot pe Dumnezeu știe, Divinul și Minunatul!

Antrenorul român are la dispoziție un lot pestriț, cu jucători care evoluează în ligile regionale din Anglia și Spania, în Africa de Sud, Libia, Finlanda ori Țara Galilor. Dar ce atrage atenția sunt numele mici ale fotbaliștilor săi.

În lotul din Zimbabwe se regăsesc Godknows (Dumnezeu știe) Murwira, Teenage (Adolescentul) Hadebe, Divine (Divinul) Lunga, Marvelous (Minunatul) Nakamba, Prosper (Prosperul) Padera, Knowledge (Cunoaștere) Musona sau Prince (Prințul) Dube. Din păcate, apărătorul Hardlife (Viață grea) Zvirekwi, ajuns la 38 de ani, nu a prins lotul!

De ce au jucătorii din Zimbabwe nume ieșite din tipar

Toate aceste substantive nu sunt porecle, ci chiar prenumele din acte ale jucătorilor. În Zimbabwe, există tradiția ca prenumele să exprime un scurt mesaj al părinților pentru copiii lor. Unele transmit credința părinților, altele speranțele și dorințele pentru nou-născut. În alte cazuri, prenumele exprimă strict circumstanțele în care s-a născut copilul.

Nu toate sunt fericite. De pildă, în Zimbabwe există oficial nume precum Sorry (Îmi pare rău), Trouble (Problemă) sau Trymore (Mai încearcă). Potrivit Forebears, o bază de date care conține nume din diverse țări, în țara din sudul Africii există circa 56.000 de persoane cu prenumele Lovemore (Iubește mai mult) și 47.000 cu numele mic Beauty (Frumusețe).

  • Engleza este limbă oficială în Zimbabwe, alături de alte 15 dialecte locale!
  • Fostă colonie engleză, Zimbabwe a devenit stat independent în 1980.
  • Aproape 17 milioane de locuitori are Zimbabwe, țară cu o suprafață de aproape două ori mai mare decât România
