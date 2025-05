Xavi a numit campionatul în care vrea să antreneze! Fostul tehnician de la Barcelona a dat cărțile pe față - Antena Sport

Fostul jucător şi tehnician al echipei de fotbal FC Barcelona, Xavi Hernandez, a declarat că i-ar plăcea să antreneze în Premier League datorită pasiunii care se simte pe stadioanele engleze, recunoscând totodată că în Spania multe lucruri depind de rezultate, scrie EFE.

Xavi, care nu a mai antrenat de când a plecat de la FC Barcelona în mai 2024, a acordat un interviu amplu pentru The Athletic, în care a vorbit despre pasiunea sa pentru fotbal şi despre planurile sale de viitor.

Xavi a spus că vrea să antreneze în Premier League

”Nu mă grăbesc, dar mi-ar plăcea un proiect bun. Un proiect în care mi se spune: ‘Ai la dispoziţie patru ani să lucrezi şi să dezvolţi un proiect’. Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez în Premier League, pentru pasiunea de acolo. În Spania, totul se rezumă la rezultate”, a spus tehnicianul catalan, citat de agerpres.ro.

Ca antrenor al Barcelonei, între noiembrie 2021 şi mai 2024, el a câştigat un titlu în La Liga şi o Supercupă a Spaniei, după ce obţinuse mai multe trofee în perioada petrecută la Al-Sadd, în Qatar.

”Uite ce s-a întâmplat cu Ancelotti, toată lumea îl critică. Nu este corect. A câştigat treizeci de titluri în zece ani şi îl critică de parcă n-ar fi câştigat nimic. Chelsea cu Maresca are un proiect bun, Arsenal cu Arteta are un proiect bun. Este al şaselea an acolo şi au fost sezoane dificile, dar clubul a avut încredere în proces şi a continuat. Aşa ceva nu se întâmplă în Spania”, a exemplificat Xavi presiunea asupra antrenorilor din La Liga.