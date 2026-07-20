FCU Craiova revine în fotbalul românesc! În ce ligă va evolua clubul lui Adrian Mititelu

FCU Craiova va fi prezentă din nou în „tabloul” fotbalului românesc la aproximativ un an după ce a fost retrogradată administrativ în Liga a 3-a și ulterior exclusă din toate competițiile. Echipa lui Adrian Mititelu o va lua de la capăt și va juca în Liga a 4-a, urmând să aibă în lot doar jucători de la nivelul de tineret al clubului.
FCU Craiova este nevoită să treacă printr-o reconstrucție și să ia fotbalul de la capăt, deși acum trei sezoane se afla în Liga 1. Formația din Oltenia a anunțat pe rețelele sociale că a început antrenamentele pentru Liga a 4-a aferentă județului Dolj.
FCU Craiova revine și începe Liga a 4-a
Clubul a dezvăluit și numele antrenorului, care va fi Costel Dumitrașcu, care vine de la centrul de copii și juniori. În ceea ce privește lotul propriu-zis, acesta va fi alcătuit din 23 de jucători, la rândul lor veniți din zona de tineret.
Anunțul clubului cu privire la revenirea în fotbalul românesc vine la 10 luni după ce FRF a exclus-o din toate competițiile, după ce inițial echipa fusese retrogradată în Liga a 3-a și primise o depunctare de 94 de puncte.
În sezonul 2023/24, FCU Craiova juca în Liga 1 și era extrem de aproape să prindă play-off-ul, dar l-a ratat in-extremis, după care a retrogradat direct în eșalonul secund. După un sezon în Liga a 2-a, Mititelu a refuzat să depună dosarul de licențiere din cauza conflictului său cu FRF și astfel s-a ajuns la situația din septembrie 2025, când clubul a dispărut de pe harta fotbalului autohton.
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