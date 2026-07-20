Flavius Stoican și-a găsit echipă! Cu cine a semnat după ce a fost aproape să retrogradeze cu Farul

Flavius Stoican, fostul antrenor al celor de la Farul Constanța, și-a găsit echipă după ce sezonul trecut i-a salvat in-extremis pe „marinari” de la retrogradarea în Liga a 2-a. Tehnicianul în vârstă de 49 de ani a semnat cu CS Drobeta Turnu Severin, formație care la finalul stagiunii trecute a promovat în Liga a 3-a.

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Flavius Stoican este pe cale să înceapă o nouă aventură în antrenorat după ce sezonul trecut le-a pregătit pe CSM Reșița (până în martie 2026) și pe Farul (din aprilie până la finalul sezonului). La echipă constănțeană a stat pe bancă șapte meciuri, însă la finalul stagiunii cele două părți au decis de comun acord să se despartă.

Flavius Stoican a ajuns din Liga 1 în Liga a 3-a

La peste o lună distanță de la acel moment, Stoican a semnat cu o nouă echipă și a făcut o trecere de la Liga 1 la Liga a 3-a, o veste ce părea iminentă de câteva zile. CS Drobeta Turnu Severin, echipă proaspăt promvoată în eșalonul al treilea, va fi noua destinație a antrenorului care de-a lungul timpului le-a mai pregătit pe Dinamo, ACSM Poli Iași sau Viitorul Târgu Jiu.

Stoican a și fost deja prezentat oficial, unde a acordat câteva declarații, vorbind despre proiectul pe care îl are la echipa aflată în județul în care s-a născut.

„Mă bucur că am revenit acasă. M-am înhămat la un proiect pe care îl consider de viitor și îmi doresc să construim o echipă competitivă. Vreau să le ofer o șansă jucătorilor care se află deja sub contract.