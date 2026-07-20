Flavius Stoican și-a găsit echipă! Cu cine a semnat după ce a fost aproape să retrogradeze cu Farul

Flavius Stoican, fostul antrenor al celor de la Farul Constanța, și-a găsit echipă după ce sezonul trecut i-a salvat in-extremis pe „marinari” de la retrogradarea în Liga a 2-a. Tehnicianul în vârstă de 49 de ani a semnat cu CS Drobeta Turnu Severin, formație care la finalul stagiunii trecute a promovat în Liga a 3-a.
Flavius Stoican este pe cale să înceapă o nouă aventură în antrenorat după ce sezonul trecut le-a pregătit pe CSM Reșița (până în martie 2026) și pe Farul (din aprilie până la finalul sezonului). La echipă constănțeană a stat pe bancă șapte meciuri, însă la finalul stagiunii cele două părți au decis de comun acord să se despartă.
Flavius Stoican a ajuns din Liga 1 în Liga a 3-a
La peste o lună distanță de la acel moment, Stoican a semnat cu o nouă echipă și a făcut o trecere de la Liga 1 la Liga a 3-a, o veste ce părea iminentă de câteva zile. CS Drobeta Turnu Severin, echipă proaspăt promvoată în eșalonul al treilea, va fi noua destinație a antrenorului care de-a lungul timpului le-a mai pregătit pe Dinamo, ACSM Poli Iași sau Viitorul Târgu Jiu.
Stoican a și fost deja prezentat oficial, unde a acordat câteva declarații, vorbind despre proiectul pe care îl are la echipa aflată în județul în care s-a născut.
„Mă bucur că am revenit acasă. M-am înhămat la un proiect pe care îl consider de viitor și îmi doresc să construim o echipă competitivă. Vreau să le ofer o șansă jucătorilor care se află deja sub contract.
Îmi doresc ca toți cei care sunt aici să își ridice nivelul, iar lotul va fi completat cu jucători din țară și din străinătate pentru a crea o echipă competitivă„, a declarat Flavius Stoican.
Pe banca Farului, fosta sa echipă, Stoican a petrecut șapte meciuri și nu a câștigat niciunul, înregistrând un bilanț de patru remize și trei eșecuri. După cinci etape disputate în play-out, „marinarii” au ajuns să joace baraj de menținere/promovare contra Chindiei Târgoviște, iar după două rezultate de egalitate totul s-a decis la loviturile de departajare, unde formația din Liga 1 a avut câștig de cauză.
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