Ilie Stan începe lupta pentru banii neprimiți de la Gloria Buzău: "Ai la dispoziție 6 mil. de € și nu reușești" - Antena Sport

Ilie Stan a dat în judecată Consiliul Județean Buzău acum câteva luni pentru neplata salariilor de la Gloria Buzău, iar pe data de 29 ianuarie va avea primul termen din proces. Recent, tehnicianul de 58 de ani a vorbit din nou despre dezastrul financiar produs la cea mai recentă echipă pe care a antrenat-o în cariera sa.

Ilie Stan a avut ultima sa experiență din antrenorat la Gloria Buzău, unde a fost adus chiar la începutul play-out-ului din sezonul trecut cu scopul de a salva echipa de la retrogradare. Misiunea antrenorului trecut pe la FCSB sau Concordia Chiajna a eșuat, astfel că echipa a picat în Liga a 2-a, iar clubul s-a desființat, în contextul în care jucătorii și tehnicianul nu își primiseră toate salariile.

Ilie Stan, noi detalii despre procesul cu Buzăul

După ce a anunțat în octombrie că a acționat în instanță Consiliul Județean Buzău pentru cele întâmplate, Ilie Stan a oferit noi declarații legate de problemele de la echipa desființată. Antrenorul a dezvăluit ce buget imens a avut la dispoziție clubul și întreabă răspicat unde s-au îndreptat banii respectivi care nu au mai ajuns la cei din staff și la fotbaliști.

“Nu am rezolvat nimic cu Buzăul. Am primul termen pe 29 ianuarie, i-am dat în judecată. Sper să-mi recuperez banii, însă, odată cu desființarea clubului, nu știu ce șanse mai avem. De-aia suntem unde suntem cu fotbalul ăsta. Nu ar fi trebuit să se ajungă aici.

Ai la dispoziție 6 milioane de euro, ai 340.000 de euro buget salarial lunar aprobat de Consiliul Local și Consiliul Județean și tot nu reușești. Lași echipa și nu plătești banii timp de trei luni. Unde sunt banii ăia? Au fost o grămadă de nereguli acolo și suferim noi.