O fostă câștigătoare a Cupei României, exclusă din campionat. A apelat la un gest gândit și de Gigi Becali - Antena Sport

Sticla Arieșul Turda, formație care era licențiată la Liga a 3-a din România, a fost exclusă din campionat după ce nu s-a prezentat la două meciuri consecutive. Acțiunea clubului care în 1961 câștiga Cupa României a fost produsă în semn de protest față de ce se întâmplă la echipă pe plan financiar.

La doar o săptămână după ce Gigi Becali amenința că FCSB nu se va prezenta la ultimele două meciuri din sezonul regular din Liga 1, acțiune care nu s-a mai întâmplat, un club din Liga a 3-a chiar a apelat la acest gest. Sticla Arieșul Turda, formația în cauză, nu s-a prezentat inițial la primul meci din acest an, cel cu Viitorul Cluj, iar vineri a repetat acțiunea la meciul cu Unirea Dej.

Sticla Arieșul Turda, exclusă după ce a făcut ce amenința Becali că va face

După cele două neprezentări, clubul ardelean a fost exclus din eșalonul al treilea al fotbalului românesc. Drept dovadă, toate meciurile pe care echipa din Turda le mai avea de disputat vor fi omologate cu 3-0, scor la masa verde, în favoarea adversarilor.

La al doilea meci la care Sticla Arieșul nu s-a prezentat, juniorii clubului au stat în tribune și au aplaudat intrarea echipei oaspete pe teren. Potrivit turdanews.net, mulți jucători nu și-ar fi primit salariile de aproximativ 1.000 de lei încă din vara anului 2025, în timp ce președintele avea o remunerație de 9.000 de lei lunar.

Chiar dacă vestea legată de excluderea echipei ardelene e una surprinzătoare, Sticla Arieșul părea oricum sortită retrogradării. În 18 etape disputate în Seria 8, formația adunase doar două puncte.