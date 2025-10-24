Ilie Stan depune plângere penală împotriva CJ Buzău. El și jucătorii își cer banii, după ce Gloria s-a desființat - Antena Sport

Ilie Stan a oferit detalii incredibile legate de dezastrul pe care l-a găsit la Gloria Buzău, atunci când a acceptat să preia echipa în încercarea de a o salva de la retrogradare. Misiunea antrenorului de 58 de ani a eșuat, iar clubul s-a desființat, însă el și jucătorii au în continuare salarii restante, motiv pentru care tehnicianul a dat în judecată Consiliul Județean.

În cadrul intervenției pe care a avut-o, Stan a povestit cum elevii săi de la Buzău îi cereau banii și cum încerca să pună presiune pe conducere pentru a oferi salariile pe care le meritau. În plus, antrenorul a dezvăluit sacrificiile pe care le-a făcut pentru a veni la club.

Ilie Stan, la “ora adevărului” despre mandatul de la Gloria Buzău

Venit la echipă după ce Andrei Prepeliță și Eugen Neagoe au plecat, Stan a găsit clubul într-un stadiu în care conducerea deja se gândea la desființare, povestește el.

“Sunt foarte supărat după ultima experienţă de la Buzău pentru că nu au fost corecţi cu mine. Puteau să-mi spună că începe play-out-ul acum, vezi că avem 5-6 jucători care şi-au depus memoriile din luna ianuarie. Aduceam tinerii de atunci.

Încercam să-i motivăm, dacă mai exista motivaţie. Ei au luat decizia de la sfârşitul lunii ianuarie să se desfiinţeze. Nu ştiam. După ce am câştigat la Sepsi, toată săptămâna am stat la primărie şi la Consiliul Judeţean să pot să aduc primă, au venit după meci şi au zis că dau prime duble. Când te duci a doua zi în vestiar: «Coach, prima!». Stai că n-am găsit, că nu avem.