Ilie Stan depune plângere penală împotriva CJ Buzău. El și jucătorii își cer banii, după ce Gloria s-a desființat - Antena Sport

Ilie Stan a oferit detalii incredibile legate de dezastrul pe care l-a găsit la Gloria Buzău, atunci când a acceptat să preia echipa în încercarea de a o salva de la retrogradare. Misiunea antrenorului de 58 de ani a eșuat, iar clubul s-a desființat, însă el și jucătorii au în continuare salarii restante, motiv pentru care tehnicianul a dat în judecată Consiliul Județean.
În cadrul intervenției pe care a avut-o, Stan a povestit cum elevii săi de la Buzău îi cereau banii și cum încerca să pună presiune pe conducere pentru a oferi salariile pe care le meritau. În plus, antrenorul a dezvăluit sacrificiile pe care le-a făcut pentru a veni la club.
Ilie Stan, la “ora adevărului” despre mandatul de la Gloria Buzău
Venit la echipă după ce Andrei Prepeliță și Eugen Neagoe au plecat, Stan a găsit clubul într-un stadiu în care conducerea deja se gândea la desființare, povestește el.
“Sunt foarte supărat după ultima experienţă de la Buzău pentru că nu au fost corecţi cu mine. Puteau să-mi spună că începe play-out-ul acum, vezi că avem 5-6 jucători care şi-au depus memoriile din luna ianuarie. Aduceam tinerii de atunci.
Încercam să-i motivăm, dacă mai exista motivaţie. Ei au luat decizia de la sfârşitul lunii ianuarie să se desfiinţeze. Nu ştiam. După ce am câştigat la Sepsi, toată săptămâna am stat la primărie şi la Consiliul Judeţean să pot să aduc primă, au venit după meci şi au zis că dau prime duble. Când te duci a doua zi în vestiar: «Coach, prima!». Stai că n-am găsit, că nu avem.
Le-am dat atunci, cu presiunea pe care am pus-o, le-au dat un avans din salariu, 1.000 de euro din ianuarie. Am jucat cu Oţelul şi am pierdut“, a declarat Stan, potrivit orangesport.ro.
Ilie Stan, plângere penală împotriva CJ Buzău
Ulterior, antrenorul trecut în trecut pe la FCSB, Concordia Chiajna sau FCSB a vorbit despre situațiile salariale ale lui și jucătorilor săi. Din trei luni și jumătate, Stan și-a primit banii pe una singură, iar tehnicianul critică modul în care a fost gestionată echipă.
“Am stat trei luni şi jumătate. Am luat bani o lună de zile. Au spus că nu mai sunt bani. Mă sună şi acum jucătorii. Sunt jucători care nu au luat banii de trei luni de zile. Dacă nu mai există echipa, la cine? Dacă echipa continua puteai să ceri, te duceai la Comisii, la Federaţie.
Contractul l-am semnat cu reprezentantul Consiliului Judeţean, Adi Petre, şi reprezentantul Consiliului Local, Ceauşel, Cristi Ceauşel. Mi-au promis marea cu sarea. I-am dat în judecată, m-am gândit foarte bine. O să le fac şi plângere penală, altfel nu merge.
M-au pus într-o situaţie incredibilă. Erau jucătorii, i-am adunat. Spuneau jucătorii: «Coach, te rugăm frumos să nu-i mai primeşti în vestiar pe conducători». Îi minţeau, i-au minţit tot timpul.
Este inadmisibil să renunţi aşa, este echipa comunităţii. Gloria Buzău, o echipă cu tradiţie în fotbalul românesc. Asta le-am cerut, nu vreau nu ştiu ce salariu. N-am avut nevoie de preparator fizic, eu am făcut totul. Ce vreau? Vreau doar salariul la timp, atât. «Nu se pune problema, Ilie»“.
