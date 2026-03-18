“Îmi vine să plâng!” Ilie Drăgan l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu: “Comparăm cu ce se întâmplă în Iran! Dictatură”

Ilie Drăgan, unul dintre candidaţii FRF, a făcut un scandal uriaş la alegerile care au loc la “Casa Fotbalului”, după ce nu a fost lăsat să îşi ţină discursul înaintea votului. Drăgan a acuzat că votul nu este secret şi a fost deranjat de faptul că s-a supus votului să se treacă peste discursurile candidaţilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Procesul de votare a început în ciuda protestelor lui Drăgan, care a început să îşi ţină discursul din mijlocul membrilor FRF. După ce lucrurile s-au mai liniştit, candidatul a venit în faţa presei să îşi exprime nemulţumirile, susţinând că în fotbalul românesc vorbim despre dictatură.

Ilie Drăgan a făcut iureş la alegerile FRF şi l-a atacat pe Răzvan Burleanu: “Au făcut lucrurile astea pentru că ştiu că am dovezi”

“Vă aştepaţi să nu vorbească candidaţii la şefia FRF? S-a votat? Domnul Burleanu a vorbit 45 de minute. Domnul Burleanu a vorbit fără să voteze înainte şi după care s-a supus la vot. Această supunere la vot nu este în regulament şi nu este morală. Noi acum vorbim de moralitate, de onestitate, de principii pe care vrem să le transmitem copiilor noştri. Aceste valori vor fi transmise la televizor, omului i se pumne pumnul în gură şi nu e lăsat să vorbească.

Iar cel care s-a ridicat şi a supus la vot… a fost un teatru ieftin. Persoana respectivă a fost instruită să se ridice şi să supună la vot să nu putem vorbi. Prima dată am crezut că se referă la membrii Comitetului Executiv, nu la cei care candidează pentru funcţia de preşedinte FRF. Chiar mă gândeam că urmează să mai vorbească încă 30-45 de minute. Râd, dar îmi vine să plâng.

Ieşirea din sală a fost o reacţie controlată. În sensul că trebuia să atrag atenţia că ceva nedrept se întâmplă. Dacă noi nu semnalăm când lucrurile o iau pe arătură, înseamnă că lucrurile sunt normale, dar ce se întâmplă acum nu e normal. Putem să comparăm foarte lejer ce se întâmplă la noi cu ce se întâmplă în Iran sau în alte ţări, în care tot blamăm pe plan politic, dictatură.