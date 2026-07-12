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Întrebat despre plecările de la Universitatea Craiova, Alex Cicâldău a răspuns pe loc: „Să meargă la mai bine”

Alex Ioniță Publicat: 12 iulie 2026, 23:29

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Întrebat despre plecările de la Universitatea Craiova, Alex Cicâldău a răspuns pe loc: Să meargă la mai bine”

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Alex Cicâldău a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României. Mijlocașul a vorbit și despre posibilele plecări de la echipa din Bănie.

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Campioana României s-a impus la loviturile de departajare, împotriva lui U Cluj, în Supercupa României. Este al 3-lea trofeu câștigat de echipa patronată de Mihai Rotaru, în ultimele 2 luni, după titlu și Cupă.

Ce a spus Alex Cicâldău despre plecările de la Universitatea Craiova

În ultima perioadă u apărut mai multe zvonuri conform cărora mai mulți jucători ar putea pleca din lotul lui Felipe Coelho. Alex Cicâldău a vorbit despre acest subiect și a recunoscut că nu știe cine se va transfera de la Universitatea Craiova.

De asemenea, mijlocașul s-a declarat mulțumit de prestația echipei și a spus că jucătorii se gândesc acum la returul cu Vitebsk, din preliminariile Champions League.

„A fost o seară foarte importantă pentru noi. Am reușit să câștigăm toate cele 3 trofee puse în joc, ăsta a fost obiectivul nostru.

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Îmi place când sunt în preajma careului, pot ataca poarta. Sunt un jucător ofensiv, data viitoare cred că voi marca!

Nu știu cine pleacă. Dacă vor pleca jucători, sper să meargă la mai bine. Ne bucurăm că am reușit să intrăm în istorie, iar de mâine trebuie să ne gândim la returul din Champions League.

Am fost puternici în sezonul trecut, dar nu mai este nimic valabil acum. Trebuie să demonstrăm că suntem puternici”, a spus Alex Cicâldău, la digisport.ro.

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Universitatea Craiova – U Cluj 1-1 (5-3 d. l. d.)

Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României, după ce s-a impus în fața Universității Cluj, după un meci frumos, decis la loviturile de departajare. Oltenii își adjudecă al treilea trofeu consecutiv, după titlul și Cupa României.

Și de această dată, formația antrenată de Filipe Coelho a trecut de gruparea din Ardeal. Nsimba a fost cel care a deschis scorul, dar Alibek a restabilit egalitatea după pauză. De la punctul cu var, presiunea a fost prea mare pentru Macalou.

Cum au arătat echipele de start:

  • Universitatea Craiova: Sava – Screciu, Romanchuk, Stevanovic – Mora, Băluță, Anzor, Bancu – Matei, Baiaram, Nsimba.
  • Rezerve: Popescu – Rus, Crețu, Etim, Al-Hamlawi, Badelj, Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Telles, Băsceanu.
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Universitatea Cluj: Lefter – Stanojev, Poulolo, Cristea, Chipciu – Codrea, Simion – Bic, Nistor, Pinho – Alibek.
  • Rezerve: Michail Neofytos, Coșa – Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică.
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
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