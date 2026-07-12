Întrebat despre plecările de la Universitatea Craiova, Alex Cicâldău a răspuns pe loc: „Să meargă la mai bine”

Alex Cicâldău a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României. Mijlocașul a vorbit și despre posibilele plecări de la echipa din Bănie.

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Campioana României s-a impus la loviturile de departajare, împotriva lui U Cluj, în Supercupa României. Este al 3-lea trofeu câștigat de echipa patronată de Mihai Rotaru, în ultimele 2 luni, după titlu și Cupă.

Ce a spus Alex Cicâldău despre plecările de la Universitatea Craiova

În ultima perioadă u apărut mai multe zvonuri conform cărora mai mulți jucători ar putea pleca din lotul lui Felipe Coelho. Alex Cicâldău a vorbit despre acest subiect și a recunoscut că nu știe cine se va transfera de la Universitatea Craiova.

De asemenea, mijlocașul s-a declarat mulțumit de prestația echipei și a spus că jucătorii se gândesc acum la returul cu Vitebsk, din preliminariile Champions League.

„A fost o seară foarte importantă pentru noi. Am reușit să câștigăm toate cele 3 trofee puse în joc, ăsta a fost obiectivul nostru.