Home | Fotbal | Fotbal intern | Vă mai amintiţi de Azdren Llullaku? Cu ce echipă din România a putut să semneze

Vă mai amintiţi de Azdren Llullaku? Cu ce echipă din România a putut să semneze

Alex Ioniță Publicat: 12 iulie 2026, 20:01

Comentarii
Vă mai amintiţi de Azdren Llullaku? Cu ce echipă din România a putut să semneze

Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Azdren Llullaku a ales o nouă aventură în fotbalul românesc. Albanezul nu are gânduri de retragere, chiar dacă a ajuns la 38 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Llullaku a scris istorie în România în sezonul 2016/2017. Atunci, atacantul a câștigat titlul de golgheter în Liga 1, chiar dacă a evoluat în campionatul nostru doar o jumătate de sezon!

Cu ce echipă a semnat Azdren Llullaku?

În stagiunea precedentă, Azdren Llullaku a evoluat în Liga a 3-a, la SCM Zalău. Acum, potrivit informațiilor oferite de sport.ro, albanezul a ales să semneze cu ACS Mediaș, continuatoarea echipei Gaz Metan, la care atacantul a scris istorie.

În cariera sa, Llullaku a evoluat pentru: Conegliano, Sacilese, Sudtirol, Domegliara, Tamai, SandonaJesolo, Gaz Metan, CSMS Iași, FC Astana, Tobol Kostanay, Virtus, Astra Giurgiu, Soligorsk, Concordia Chiajna, Cjarlins Muzane, Ceahlăul, Gloria Bistrița și SCM Zalău.

Albanezul cu 6 selecții la echipa națională a atins cea mai mare cotă de piață în 2016, atunci când evolua la Gaz Metan Mediaș. La suma de 1,4 milioane de euro era cotat atunci Llullaku.

Reclamă
Reclamă

Tot la Mediaș a fost și în cea mai bună formă a carierei: 35 de goluri și 10 pase decisive în 120 de meciuri jucate.

Dezvăluiri teribile din copilăria lui Azdren Llullaku

Albanezul de origine kosovară are amintiri groaznice din vremea copilăriei. Războiul i-a afectat grav viaţa când avea doar 10 ani:

“Au fost probleme. A fost război şi a trebuit să fugim de acolo. Eu sunt kosovar, cu etnie albaneză. Când a venit războiul, a trebuit să fugim toţi, să o luăm prin munte. Ne-am plimbat 36 de ore până să ajungem în Muntenegru. La 10 ani mi s-a întâmplat asta. Vedeai casele în flăcări. Noi trebuia să fugim. Aveam o singură direcţie. Spre munte. Când am fugit în Muntenegru am stat o zi, apoi în Albania.

Locul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul măriiLocul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul mării
Reclamă

Mama fiind cu doi copii mici şi fără tată care a murit când aveam 6 ani a vrut să ne dea un viitor. Cea mai bună variantă era să mergem în Italia. Prima dată am vrut să mergem la un unchi în Germania. Am mers cu unica variantă, cu pluta. Am plătit nişte mafioţi şi ne-au spus la un moment dat că nu mai e loc şi că plecam o zi mai târziu. Oamenii care au plecat în seara aia au murit toţi. Nu prea mi-am dat seama la acea vârstă ce s-a întâmplat. Când ne bombardau, vedeai şi persoane rănite. Nu-ţi dai prea mult seama. Am ajuns în Italia şi ne-a luat poliţia şi ne-au dus într-un hotel”, a dezvăluit Llullaku, la AS.RO LIVE.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care va fi marea finală a Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român de 48 de ani a murit lovit de un utilaj pe un șantier din Italia. Era în ultima lui zi de muncă
Observator
Un român de 48 de ani a murit lovit de un utilaj pe un șantier din Italia. Era în ultima lui zi de muncă
Mărturie sfâşietoare a colegului de curse al lui Adrian Rus: „În competiţia adevărată pui totul pe tavă, chiar şi viaţa!”
Fanatik.ro
Mărturie sfâşietoare a colegului de curse al lui Adrian Rus: „În competiţia adevărată pui totul pe tavă, chiar şi viaţa!”
20:58

Moment de reculegere pentru Gabi Mureşan şi Radu Mărginean la Supercupa României
20:56

Mihai Stoichiță a făcut praf Brazilia după eliminarea de la Campionatul Mondial: „Cea mai slabă!”
20:36

Iese scandal înaintea semifinalei! Fostul Premier al Spaniei e acuzat de rasism după ce a zis că „la Franța nu joacă și francezi”
20:34

VideoJurnal Antena Sport | Trăiască Mondialul
20:30

LIVE TEXTUniversitatea Craiova – U Cluj 0-0, în Supercupa României. Meci cu trofeul pe masă în Bănie
20:14

VideoJurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean 2 FotoGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia 3 FotoGata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon! 4 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 5 „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei 6 Simona Halep a reacţionat după ce s-a afişat cu noul iubit. “Un loc foarte special în inima mea”
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutăriiBombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării