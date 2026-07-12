Vă mai amintiţi de Azdren Llullaku? Cu ce echipă din România a putut să semneze

Azdren Llullaku a ales o nouă aventură în fotbalul românesc. Albanezul nu are gânduri de retragere, chiar dacă a ajuns la 38 de ani.
Llullaku a scris istorie în România în sezonul 2016/2017. Atunci, atacantul a câștigat titlul de golgheter în Liga 1, chiar dacă a evoluat în campionatul nostru doar o jumătate de sezon!
Cu ce echipă a semnat Azdren Llullaku?
În stagiunea precedentă, Azdren Llullaku a evoluat în Liga a 3-a, la SCM Zalău. Acum, potrivit informațiilor oferite de sport.ro, albanezul a ales să semneze cu ACS Mediaș, continuatoarea echipei Gaz Metan, la care atacantul a scris istorie.
În cariera sa, Llullaku a evoluat pentru: Conegliano, Sacilese, Sudtirol, Domegliara, Tamai, SandonaJesolo, Gaz Metan, CSMS Iași, FC Astana, Tobol Kostanay, Virtus, Astra Giurgiu, Soligorsk, Concordia Chiajna, Cjarlins Muzane, Ceahlăul, Gloria Bistrița și SCM Zalău.
Albanezul cu 6 selecții la echipa națională a atins cea mai mare cotă de piață în 2016, atunci când evolua la Gaz Metan Mediaș. La suma de 1,4 milioane de euro era cotat atunci Llullaku.
Tot la Mediaș a fost și în cea mai bună formă a carierei: 35 de goluri și 10 pase decisive în 120 de meciuri jucate.
Dezvăluiri teribile din copilăria lui Azdren Llullaku
Albanezul de origine kosovară are amintiri groaznice din vremea copilăriei. Războiul i-a afectat grav viaţa când avea doar 10 ani:
“Au fost probleme. A fost război şi a trebuit să fugim de acolo. Eu sunt kosovar, cu etnie albaneză. Când a venit războiul, a trebuit să fugim toţi, să o luăm prin munte. Ne-am plimbat 36 de ore până să ajungem în Muntenegru. La 10 ani mi s-a întâmplat asta. Vedeai casele în flăcări. Noi trebuia să fugim. Aveam o singură direcţie. Spre munte. Când am fugit în Muntenegru am stat o zi, apoi în Albania.
Mama fiind cu doi copii mici şi fără tată care a murit când aveam 6 ani a vrut să ne dea un viitor. Cea mai bună variantă era să mergem în Italia. Prima dată am vrut să mergem la un unchi în Germania. Am mers cu unica variantă, cu pluta. Am plătit nişte mafioţi şi ne-au spus la un moment dat că nu mai e loc şi că plecam o zi mai târziu. Oamenii care au plecat în seara aia au murit toţi. Nu prea mi-am dat seama la acea vârstă ce s-a întâmplat. Când ne bombardau, vedeai şi persoane rănite. Nu-ţi dai prea mult seama. Am ajuns în Italia şi ne-a luat poliţia şi ne-au dus într-un hotel”, a dezvăluit Llullaku, la AS.RO LIVE.
- Universitatea Craiova – U Cluj 0-0, în Supercupa României. Meci cu trofeul pe masă în Bănie
- Premieră la Supercupa României dintre Universitatea Craiova și U Cluj! Modificările de arbitraj care vor intra în vigoare
- Cristiano Bergodi, mesaj de luptă înainte de Supercupa României: „Nu suntem victime sigure!”
- Fierbe Bănia! Câte bilete s-au vândut pentru Supercupa României cu Universitatea Cluj
- Constantin Budescu, aproape de revenire! Echipa cu care e gata să semneze