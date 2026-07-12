Vă mai amintiţi de Azdren Llullaku? Cu ce echipă din România a putut să semneze

Albanezul cu 6 selecții la echipa națională a atins cea mai mare cotă de piață în 2016, atunci când evolua la Gaz Metan Mediaș. La suma de 1,4 milioane de euro era cotat atunci Llullaku.

În stagiunea precedentă, Azdren Llullaku a evoluat în Liga a 3-a, la SCM Zalău. Acum, potrivit informațiilor oferite de sport.ro , albanezul a ales să semneze cu ACS Mediaș, continuatoarea echipei Gaz Metan, la care atacantul a scris istorie.

Llullaku a scris istorie în România în sezonul 2016/2017. Atunci, atacantul a câștigat titlul de golgheter în Liga 1, chiar dacă a evoluat în campionatul nostru doar o jumătate de sezon!

Azdren Llullaku a ales o nouă aventură în fotbalul românesc. Albanezul nu are gânduri de retragere, chiar dacă a ajuns la 38 de ani.

Tot la Mediaș a fost și în cea mai bună formă a carierei: 35 de goluri și 10 pase decisive în 120 de meciuri jucate.

Dezvăluiri teribile din copilăria lui Azdren Llullaku

Albanezul de origine kosovară are amintiri groaznice din vremea copilăriei. Războiul i-a afectat grav viaţa când avea doar 10 ani:

“Au fost probleme. A fost război şi a trebuit să fugim de acolo. Eu sunt kosovar, cu etnie albaneză. Când a venit războiul, a trebuit să fugim toţi, să o luăm prin munte. Ne-am plimbat 36 de ore până să ajungem în Muntenegru. La 10 ani mi s-a întâmplat asta. Vedeai casele în flăcări. Noi trebuia să fugim. Aveam o singură direcţie. Spre munte. Când am fugit în Muntenegru am stat o zi, apoi în Albania.