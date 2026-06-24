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Părinții și suporterii abuzivi de la meciurile de juniori, subiect de discuție în Comitetul Executiv FRF. Ce modificări apar

Andrei Nicolae Publicat: 24 iunie 2026, 21:13

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Părinții și suporterii abuzivi de la meciurile de juniori, subiect de discuție în Comitetul Executiv FRF. Ce modificări apar

Foto: frf.ro

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Comitetul Executiv al FRF vine în sprijinul iniţiativei B.R.A.V.O., lansată de FRF în 2025, care îşi propune să combată presiunea venită de la marginea terenului sau din tribune, din partea spectatorilor, părinţilor sau a antrenorilor şi care îşi propune să readucă bucuria în jocul tinerilor fotbalişti.

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În şedinţa de miercuri, a fost votată o nouă procedură disciplinară, în 3 paşi, care va fi aplicată în cazul comportamentului neadecvat al suporterilor / părinţilor la meciurile din competiţiile de juniori, categoriile de vârstă U7-U16.

Cum va fi aplicată procedura disciplinară

Mai exact, în situația în care arbitrul jocului constată existența unui comportament neadecvat al spectatorilor/părinţilor participanţi la jocurile de juniori, în interiorul stadionului/sălii/balonului, sau este informat asupra acestuia de al patrulea oficial (dacă există) sau de un alt oficial de joc, arbitrul va acționa după cum urmează:

Pasul 1. Va opri meciul în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 5 din Legile Jocului și va solicita efectuarea unor discuţii directe între antrenorii celor două echipe şi suporterii/părinţii echipei pe care o conduc şi, dacă este posibil, anunţuri prin stația de amplificare a stadionului prin care se va solicita încetarea de îndată a acestui comportament.

Pasul 2. Dacă, după reluarea jocului, comportamentul neadecvat nu va înceta, arbitrul va suspenda jocul pentru 10 minute și va solicita jucătorilor să se retragă la vestiare. Pe durata suspendării, vor fi efectuate discuţii directe între antrenorii celor două echipe şi suporterii/părinţii echipei pe care o conduc şi, dacă este posibil, anunțuri prin stația de amplificare a stadionului prin care se va solicita încetarea de îndată a acestui comportament.

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Pasul 3. Dacă, după reluarea jocului în urma suspendării, comportamentul neadecvat nu va înceta, arbitrul va fluiera sfârșitul jocului.

Arbitrul poate fi asistat de observatorul de joc (dacă există) sau de un alt oficial de joc, pentru a stabili dacă comportamentul neadecvat a încetat.

Arbitrul va fluiera sfârșitul jocului numai dacă toţi paşii menţionaţi anterior nu au condus la încetarea comportamentului neadecvat și numai după evaluarea impactului asupra securității jucătorilor și a spectatorilor ca urmare a sfârșitului prematur al jocului.

Momentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut stradaMomentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut strada
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În categoria “comportament neadecvat” intră, fără a se rezuma doar la acestea, următoarele:

  • abuzarea verbală (jigniri, injurii etc) sau lovirea/bruscarea propriilor copii
  • abuzarea verbală (jigniri, injurii etc) sau lovirea/bruscarea staff-ului propriei echipe
  • abuzarea verbală (jigniri, injurii etc), sau lovirea/bruscarea jucătorilor echipei adverse
  • abuzarea verbală (jigniri, injurii etc) sau lovirea/bruscarea staff-ului echipei adverse
  • contestarea permanentă a arbitrilor sau oficialilor de joc (dacă există), lovirea/bruscarea
  • acestora sau abuzarea verbală a acestora (jigniri, injurii etc.)
  • intrarea în conflict cu alţi spectatori/părinţi (conflict verbal/fizic),

În cazul opririi definitive a jocului, echipa/echipele răspunzătoare va/vor fi sancţionată/sancţionate cu pierderea jocului prin forfait (dacă jocul este într-o competiţie cu rezultate/clasamente) şi cu plata unei penalităţi de 2.000 lei la prima abatere. Începând cu a doua abatere de acest gen, penalitatea se dublează de fiecare dată.

Sub umbrela B.R.A.V.O., Federaţia Română de Fotbal a organizat mai multe acţiuni pentru conştientizarea impactului negativ pe care abuzul îl poate avea asupra tinerilor fotbalişti. Cel mai recent, în luna mai, a fost implementată pentru a doua oară Silent Day, prilej cu care părinţii şi antrenorii i-au lăsat doar pe copii să se facă auziţi pe terenul de joc. Scopul “Silent Day” este de a oferi copiilor un spaţiu liber de presiune, în care să se bucure de joc, să ia decizii şi să se exprime fără teama evaluării constante din tribune sau de pe margine.

Sursa: News.ro

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