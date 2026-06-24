Părinții și suporterii abuzivi de la meciurile de juniori, subiect de discuție în Comitetul Executiv FRF. Ce modificări apar

Comitetul Executiv al FRF vine în sprijinul iniţiativei B.R.A.V.O., lansată de FRF în 2025, care îşi propune să combată presiunea venită de la marginea terenului sau din tribune, din partea spectatorilor, părinţilor sau a antrenorilor şi care îşi propune să readucă bucuria în jocul tinerilor fotbalişti.

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În şedinţa de miercuri, a fost votată o nouă procedură disciplinară, în 3 paşi, care va fi aplicată în cazul comportamentului neadecvat al suporterilor / părinţilor la meciurile din competiţiile de juniori, categoriile de vârstă U7-U16.

Cum va fi aplicată procedura disciplinară

Mai exact, în situația în care arbitrul jocului constată existența unui comportament neadecvat al spectatorilor/părinţilor participanţi la jocurile de juniori, în interiorul stadionului/sălii/balonului, sau este informat asupra acestuia de al patrulea oficial (dacă există) sau de un alt oficial de joc, arbitrul va acționa după cum urmează:

Pasul 1. Va opri meciul în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 5 din Legile Jocului și va solicita efectuarea unor discuţii directe între antrenorii celor două echipe şi suporterii/părinţii echipei pe care o conduc şi, dacă este posibil, anunţuri prin stația de amplificare a stadionului prin care se va solicita încetarea de îndată a acestui comportament.

Pasul 2. Dacă, după reluarea jocului, comportamentul neadecvat nu va înceta, arbitrul va suspenda jocul pentru 10 minute și va solicita jucătorilor să se retragă la vestiare. Pe durata suspendării, vor fi efectuate discuţii directe între antrenorii celor două echipe şi suporterii/părinţii echipei pe care o conduc şi, dacă este posibil, anunțuri prin stația de amplificare a stadionului prin care se va solicita încetarea de îndată a acestui comportament.